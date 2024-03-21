Рассекречен новый Infiniti QX80

Флагманский кроссовер Infiniti QX80 наконец перешел в новое поколение. Разработчики полностью освежили дизайн, но отправили в отставку двигатель 5,6-литровый V8

На его место пришел более компактный 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Его мощность - 456 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Для сравнения, V8 выдавал 405 л.с. и 560 Нм. Двигатель работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод подключаемый полный, но в базовых комплектациях - задний. Автомобиль также оснащен пневматической подвеской, позволяющей сократить дорожный просвет на 71 мм для улучшения аэродинамики или увеличить его на 61 мм для бездорожья.

Дизайн нового Infiniti QX80 основан на концепте QX Monograph. Автомобиль получил крупную решетку радиатора с плавными вертикальными элементами, новую светодиодную оптику, скрытые дверные ручки, и многое другое. Салон имеет 7-местную компоновку сидений с двумя отдельными креслами на втором ряду. Интерьер также освежили. На передней панели установлен единый кластер “приборки” и мультимедийной системы с экранами диагональю 14,3 дюйма каждый. В развлекательную систему встроены различные приложения Google, такие как Google Maps, Google Assistant и Google Play Store. К тому же, есть отдельный сенсорный дисплей управления климат-контролем.