Автомобильный портал Motorpage
1 мар 2024

Infiniti выпустила тизер нового QX80

Infiniti выпустила тизер нового QX80
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti опубликовала видео, раскрывающее некоторые элементы облика нового кроссовера QX80. Официальная премьера планируется 20 марта

Пока трудно в полной мере оценить дизайн автомобиля, на видео мельком показывается передняя оптика, которая состоит из множества прямоугольных светодиодных элементов, скрытые дверные ручки и колесные диски. Весь кузов покрыт фирменным камуфляжем, узор которого был специально разработан для анонса автомобиля. Он создан японской цифровой художницей Каору Танака, которая в своей работе вдохновлялась современными цифровыми технологиями и цепочками человеческого ДНК.

Пока информации о силовой установки нет. Напомним, что актуальный QX80 предложен с бензиновым V8 объемом 5,6 л. Его мощность - 405 л.с. Крутящий момент - 560 Нм. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

Комментарии к новости

Последние новости

...
Infiniti QX Monograph Concept (2023)

Infiniti показала дизайн будущего QX80

18 августа 2023

Infiniti начала продажи обновленного внедорожника QX80 в России

20 октября 2020
Infiniti QX80

Infiniti привезла в Россию флагманский внедорожник. Но цену не говорит

01 июня 2018
Infiniti QX80

Обновленный Infiniti QX80 подорожал в России почти на миллион

18 апреля 2018
Infiniti QX80

Infiniti представила обновленный флагманский внедорожник

13 ноября 2017
Infiniti QX80

Infiniti назвала дату премьеры обновленного QX80

13 октября 2017

 Новости Infiniti QX80

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

AITO M7 - aito m7 (2023) самоидентификация Тест драйв
28 февраля 2024

AITO M7
"Самоидентификация"
Changan Eado Plus - changan eado plus (2023) едет, но не греет
Тест драйв
23 февраля 2024

Changan Eado Plus
"Едет, но не греет"
BAIC U5 Plus - baic u5 plus (2023) «банька по-белому»
Тест драйв
16 февраля 2024

BAIC U5 Plus
"«Банька по-белому»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 4 2 0