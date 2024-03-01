Infiniti выпустила тизер нового QX80

Компания Infiniti опубликовала видео, раскрывающее некоторые элементы облика нового кроссовера QX80. Официальная премьера планируется 20 марта

Пока трудно в полной мере оценить дизайн автомобиля, на видео мельком показывается передняя оптика, которая состоит из множества прямоугольных светодиодных элементов, скрытые дверные ручки и колесные диски. Весь кузов покрыт фирменным камуфляжем, узор которого был специально разработан для анонса автомобиля. Он создан японской цифровой художницей Каору Танака, которая в своей работе вдохновлялась современными цифровыми технологиями и цепочками человеческого ДНК.

Пока информации о силовой установки нет. Напомним, что актуальный QX80 предложен с бензиновым V8 объемом 5,6 л. Его мощность - 405 л.с. Крутящий момент - 560 Нм. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.