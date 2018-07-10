Громкий проект по созданию доступного российского гибридного «ё-мобиля» провалился несколько лет назад. Главный инвестор Михаил Прохоров понял, что вкладываться в него бесполезно и отказался от него.

Готовые прототипы он бесплатно передал создателям «ё-мобилей» и машины переехали в Белоруссию. А вот права на все технические наработки были проданы НАМИ за символический один рубль. Казалось, что о «ё-мобилях» мы больше никогда не услышим.

Но если в 2010 году вы встали в очередь на один из «ё-мобилей» (компания собрала более 40 тысяч заявок), то теперь у вас появился шанс стать его владельцем. На одном из сайтов по продаже подержанных автомобилей появилось предложение купить уже сделанные прототипы. Правда, цена кусается: за каждый экземпляр продавец просит пять миллионов рублей.

На фотографиях в объявлении присутствуют как минимум шесть «ё-мобилей». Это три кроссовера, кросс-купе, фургончик и один из четырех электромобилей ё-Crossback EV, которые были созданы специально по заказу Михаила Прохорова. Только этот вариант в 2014 году получил Одобрение типа транспортного средства после укороченного цикла испытаний на Дмитровском полигоне. Михаил Прохоров подарил по одному ё-Crossback EV Владимиру Путину и Владимиру Жириновскому.

Проект по созданию «Ё-мобилей» был анонсирован в 2010 году. Предполагалось, что машина будет оснащена электромоторами, а ДВС будет выполнять роль генератора. Меньше чем за год компания собрала более 40 тысяч заявок на кроссовер, фургон и кросс-купе. В 2012 году создатели «ё-мобилей» даже провели журналистский тест-драйв двух кроссоверов. Предполагалось, что стоимость «ё-мобиля» составит от 350 до 450 тысяч рублей в зависимости от версии. По неофициальным данным Михаил Прохоров отказался от проекта, когда выяснилось, что реальная себестоимость «ё-мобиля» превышает миллион рублей.