Рестайлинг Jaguar XJ - Вожак

Флагманская модификация Jaguar – наиболее быстрая и мощная – построена по канонам люксовых спортседанов: мощнейший мотор, задний привод и шикарный интерьер

Под капотом седана Jaguar XJR575 установлен 5-литровый бензиновый V8, развивающий 575 л.с. – на 25 л.с. больше, чем двигатель стандартного XJR. Силовой агрегат с механическим нагнетателем работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач ZF. Тяга передается на заднюю ось через активный дифференциал с электронной блокировкой (EAD). На ускорение до «сотни» у «британца» уходит лишь 4,4 с, максимальная скорость составляет 300 км/ч. Интересно, что седан предложат как со стандарт-ной, так и с удлиненной колесной базой, но расход топлива и паспортная динамика для этих версий идентичны. Внешне XJR575 отличают оригинальный аэродинамический обвес, капот с вентиляционными отверстиями, 20-дюймовые колесные диски и уникальные элементы отделки интерьера. Изюминка электронной начинки – мультимедийная система с четырехъядерным процессором и 10-дюймовым монитором, модернизированный навигационный комплекс и усовершенствованные системы безопасности. Мировая премьера суперседана запланирована осенью на Франкфуртском автосалоне.