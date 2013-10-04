Автомобильный портал Motorpage
сен 2017

Рестайлинг Jaguar XJ - Вожак

Новый Jaguar XJ - Jaguar XJR575 2018 Вожак
Флагманская модификация Jaguar – наиболее быстрая и мощная – построена по канонам люксовых спортседанов: мощнейший мотор, задний привод и шикарный интерьер

Под капотом седана Jaguar XJR575 установлен 5-литровый бензиновый V8, развивающий 575 л.с. – на 25 л.с. больше, чем двигатель стандартного XJR. Силовой агрегат с механическим нагнетателем работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач ZF. Тяга передается на заднюю ось через активный дифференциал с электронной блокировкой (EAD). На ускорение до «сотни» у «британца» уходит лишь 4,4 с, максимальная скорость составляет 300 км/ч. Интересно, что седан предложат как со стандарт-ной, так и с удлиненной колесной базой, но расход топлива и паспортная динамика для этих версий идентичны. Внешне XJR575 отличают оригинальный аэродинамический обвес, капот с вентиляционными отверстиями, 20-дюймовые колесные диски и уникальные элементы отделки интерьера. Изюминка электронной начинки – мультимедийная система с четырехъядерным процессором и 10-дюймовым монитором, модернизированный навигационный комплекс и усовершенствованные системы безопасности. Мировая премьера суперседана запланирована осенью на Франкфуртском автосалоне.

Фото Jaguar XJ

  • Jaguar XJ 2016 вид спереди
  • Jaguar XJ 2016 вид спереди сбоку
  • Jaguar XJ 2016 салон
  • Jaguar XJ 2016 вид сверху
Больше фотографий в нашей галерее

Посмотреть в каталоге:

Jaguar XJ

Jaguar XJ
Тест-драйвов
7
Двигателей
3
Комлектаций
10
Поколение
VI рестайлинг
Цены
от 4 728 000
до 7 124 000
Подробнее про Jaguar XJ

Последние новости

...
Jaguar XJR

Jaguar представил конкурента Mercedes-AMG S63

25 июля 2017
Jaguar XJ R

Jaguar готовит конкурента BMW M5

29 июня 2017
Jaguar XJ 2016

В России стартовали продажи обновленного Jaguar XJ

08 февраля 2016

Новое поколение седана Jaguar XJ появится на рынке только в 2017 году

24 сентября 2014
Jaguar XJ220

В Дубае для доставки еды будут использовать суперкар от Jaguar

04 октября 2013

 Новости Jaguar XJ

Другие сообщения про эту новинку

Новый Jaguar XJ - Jaguar XJR 2013 вид сбоку

Новинка на авторынке:

Jaguar XJ

Высший свет 0
Новый Jaguar XJ - Jaguar XJ Ultimate 2013

Новинка на авторынке:

Jaguar XJ

По максимуму 0
Новый Jaguar XJ - Jaguar XJ

Новинка на авторынке:

Jaguar XJ

Jaguar XJ 0

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

1 9 6 8 7