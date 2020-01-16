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16 янв 2020

Jaguar приступил к тестам нового XJ

Jaguar приступил к тестам нового XJ

В основу автомобиля ляжет масштабируемая архитектура MLA, которая предусматривает использование как традиционных двигателей внутреннего сгорания, так и гибридных или полностью электрических силовых установок

Фотошпионам впервые удалось застать флагманский седан Jaguar XJ нового поколения. Снимки, которые были опубликованы Autocar, были сделаны во время перевозки машины на автопогрузчике после испытаний. Официальная премьера новинки должна состояться до конца нынешнего года.

В основу автомобиля ляжет масштабируемая архитектура MLA, которая предусматривает использование как традиционных двигателей внутреннего сгорания, так и гибридных или полностью электрических схем. Ранее президент Jaguar Land Rover Ральф Шпет заявил, что флагманская модель XJ следующего поколения будет продаваться с полностью электрической силовой установкой. По неофициальным данным, новый Jaguar XJ укомплектуют четырьмя электромоторами мощностью по 200 л. с. каждый и комплектом аккумуляторов на 100 киловатт-часов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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