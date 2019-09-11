На премьере Defender презентовали новый Jaguar XJ

Компания Jaguar распространила первый тизер флагманской модели XJ следующего поколения, которая дебютирует в 2020 году

Про новый Defender уже рассказали все, кому не лень, однако, как оказалось, на презентации показали аж целых два автомобиля! Дело в том, что изображение модели появилось на экране в момент презентации. Чуть позже главный дизайнер «Ягуара» Джулиан Томсон, заявил, что новый XJ будет представлять собой «очень красивый роскошный автомобиль, который при этом не получится похожим на традиционный большой седан представительского класса.

В техническом плане важно отметить, что новый XJ будет полностью электрическим. По неофициальным данным, новый Jaguar XJ укомплектуют четырьмя электромоторами мощностью по 200 л. с. каждый и комплектом аккумуляторов на 100 киловатт-часов. По своим динамическим характеристикам и запасу хода преемник XJ сможет составить конкуренцию, например, Tesla Model S, Porsche Taycan и Audi e-tron GT.