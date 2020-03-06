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6 мар 2020

Электрический Jaguar XJ замечен на тестах

Электрический Jaguar XJ замечен на тестах

Фотошпионам удалось заснять Jaguar XJ во время тестов в зимних условиях. Скорее всего, испытания машины ведутся где-то в северных странах. Премьера автомобиля  состоится в начале следующего года

На данный момент известно, что флагманская модель XJ следующего поколения будет продаваться с полностью электрической силовой установкой. По неофициальным данным, автомобиль укомплектуют четырьмя электромоторами мощностью по 200 л. с. каждый и комплектом аккумуляторов. Запас хода у седана составит около 470 километров.

По своим динамическим характеристикам преемник XJ сможет составить конкуренцию, например, Tesla Model S, Porsche Taycan и Audi e-tron GT. В основу автомобиля ляжет масштабируемая архитектура MLA. Судя по шпионским снимкам, машина вырастет в размерах по сравнению с предшественником. На данный момент в модельном ряду Jagaur уже есть один электрокар — I-Pace. Кроссовер укомплектован двумя электрическими агрегатами, которые в сумме выдают 400 л. с. и 696 Н·м крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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