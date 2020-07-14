Новый Jaguar XJ не появится в срок из-за коронавируса

Британский бренд отложил выход новинки на осень 2021 года. Причиной того, что модель не появится в срок, стал коронавирус

Последняя партия из 300 седанов Jaguar XJ нынешнего поколения сошла с конвейера в конце прошлого года, после чего производство модели завершилось. Тогда же появилась информация о преемнике, который, как обещают в Jaguar, не будет похож на традиционные автомобили этого сегмента. В частности, следующий XJ перейдет на электротягу, получит необычный дизайн и станет просторнее.

Первое изображение седана нового поколения продемонстрировали на франкфуртском автосалоне во время презентации Land Rover Defender. Электромобиль должны были полностью рассекретить в течение 2020 года, однако из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, премьеру решено было перенести на октябрь 2021-го.