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19 июл 2021

Jaguar не выпустит флагманский седан по объективным причинам

Jaguar не выпустит флагманский седан по объективным причинам
Автор фото: фирма-производитель

Jaguar XJ был одним из символов марки Jaguar. Первое поколение автомобиля было представлено еще в 1968 году! К сожалению, в 2019 году жизненный цикл XJ был завершен. Конец можно назвать окончательным – преемника у модели не будет

Фанаты, разумеется, льют слезы ручьями, но что удивительно руководство марки тоже опечалено. Так, глава JLR -Тьерри Боллоре рассказал в интервью изданию Autocar, что решение избавиться от роскошного седана XJ было одним из самых трудных, которые ему когда-либо приходилось принимать.

Топ-менеджер признает, что, невзирая на всю любовь к XJ,  он вынужден признать, что модель совершенно не вписывается в новый план развития компании. К слову, судьба не получить преемников коснется всего текущего модельного ряда Jaguar.

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