Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

Ненавязчивый онлайн сервис

Раньше жизнь среднестатистического взрослого человека складывалась из сидения дома, на работе и в автомобиле во время поездок. Теперь на первое место вышло «сидение» в смартфоне. Видя это, компании решили, что продаваемые ими автомобили необходимо соединить или, как принято нынче говорить, «законнектить» с мобильными телефонами. Как будет развиваться взаимодействие автомобиля, смартфона и их владельца? Поищем ответы на эти вопросы в рамках нашего очередного Круглого стола.

Ирина Рябцева
Jaguar
30 марта 2020

Ирина Рябцева

руководитель отдела по продукту Jaguar Land Rover Россия

"Приложение InControl Remote предоставляет как телеметрические функции, так и возможность удаленного управления системами автомобиля."

Расскажите нашим читателям о приложении, которое позволяет удаленно управлять некоторыми функциями автомобилей вашей марки. Как это приложение облегчает жизнь владельцу автомобиля? 

Приложение InControl Remote предоставляет как телеметрические функции, так и возможность удаленного управления системами автомобиля. Удаленно можно получить информацию об уровне топлива, запасе хода, проверить, закрыты ли двери и окна, а также узнать о местоположении автомобиля и найти его с помощью навигационных подсказок. Приложение проинформирует владельца о технических проблемах, например низком уровне технических жидкостей, и даст рекомендации  по их устранению.
Приложение также позволяет дистанционно управлять климат-контролем для прогрева или охлаждения салона еще до начала поездки, светотехникой и звуковым сигналом для поиска автомобиля на парковке, закрывать или открывать двери, отключать сирену сработавшей сигнализации.
Также существует возможность отправки на почту данных о поездках, таких как дата и время, место начала и окончания маршрута, расход топлива, в формате CSV, который поддерживается большинством табличных редакторов, что может быть очень удобно для корпоративных клиентов.

Какая по счету версия приложения сейчас представлена на рынке? Как часто происходят его обновления? Когда приложение было русифицировано и впервые представлено для российских пользователей?

Сейчас представлена версия InControl Remote 1.8. Как показывает статистика последних лет, обновления выходят от 6 до 8 раз в год – по необходимости. Российский рынок является одним из ключевых, поэтому приложение было русифицировано в момент его глобального запуска в середине 2014 года. 

Сколько человек скачало приложение в мире и в России? Насколько активно владельцы автомобилей им пользуются? Какой процент владельцев из всех купивших автомобили вашей марки регулярно пользуется приложением?

На российском рынке наблюдается постоянно растущий интерес клиентов к возможностям приложения InControl Remote. На текущий момент 7 из 10 клиентов устанавливают приложение в момент приобретения автомобиля. Дилеры оказывают всестороннюю поддержку клиентам в этом процессе. 

Приложения для смартфонов часто грешат различными «багами» и не совсем адекватной работой. Это может негативно сказаться и на отношении владельца к марке того автомобиля, приложением для которого он пользуется. Какие возможности использует ваша компания, чтобы минимизировать последствия плохой работы приложения?

В Jaguar Land Rover уделяется большое внимание данному продукту. Например, на заводе есть выделенная группа поддержки. Кроме того, около 550 сотрудников Jaguar Land Rover непрерывно участвуют в бета-тестировании новых версий приложения, что позволяет существенно улучшить его  функциональность. Все рынки имеют возможность сообщить о любых проблемах, связанных с использованием приложения, напрямую в штаб-квартиру и получать оперативную обратную связь. Основная часть вопросов решается в течение 1-2 дней. Локально в Jaguar Land Rover Россия также есть выделенные специалисты в клиентской службе, которые хорошо знают продукт и помогают клиентам в любых вопросах, связанных с их опытом использования InControl Remote.  

Как ваша компания  планирует развивать онлайн сервисы в России, какие мобильные приложения для этого уже созданы или будут создаваться? 

Если говорить в целом об онлайн-сервисах, то уже сейчас клиентам доступна возможность бронирования автомобилей с внесением предоплаты в разделе «Автомобили в наличии»  через официальные сайты jaguar.ru и landrover.ru. С 2020 модельного года на всех моделях доступно беспроводное обновление программного обеспечения (SOTA). И количество обновляемых таким образом модулей будет постоянно расти.
Что касается послепродажного обслуживания, наши клиенты уже имеют возможность записаться онлайн на сервис через официальные сайты компании и официальных дилеров. Причем речь идет не просто о заявке на обслуживание, а о полноценной записи с регистрацией на внутренней платформе DMS дилера, с возможностью выбора времени визита и мастера-консультанта. Помимо этого на сайтах представлены онлайн-калькулятор стоимости обслуживания, информация о рекомендованных розничных ценах на запасные части и их наличии в официальной дилерской сети. Онлайн-сервисы – это один из ключевых фокусов Jaguar Land Rover на будущий год, поэтому в планах у компании как развитие уже действующих сервисов, так и создание принципиально новых.

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