Как ваша компания планирует развивать онлайн сервисы в России, какие мобильные приложения для этого уже созданы или будут создаваться?

Если говорить в целом об онлайн-сервисах, то уже сейчас клиентам доступна возможность бронирования автомобилей с внесением предоплаты в разделе «Автомобили в наличии» через официальные сайты jaguar.ru и landrover.ru. С 2020 модельного года на всех моделях доступно беспроводное обновление программного обеспечения (SOTA). И количество обновляемых таким образом модулей будет постоянно расти.

Что касается послепродажного обслуживания, наши клиенты уже имеют возможность записаться онлайн на сервис через официальные сайты компании и официальных дилеров. Причем речь идет не просто о заявке на обслуживание, а о полноценной записи с регистрацией на внутренней платформе DMS дилера, с возможностью выбора времени визита и мастера-консультанта. Помимо этого на сайтах представлены онлайн-калькулятор стоимости обслуживания, информация о рекомендованных розничных ценах на запасные части и их наличии в официальной дилерской сети. Онлайн-сервисы – это один из ключевых фокусов Jaguar Land Rover на будущий год, поэтому в планах у компании как развитие уже действующих сервисов, так и создание принципиально новых.