Раньше жизнь среднестатистического взрослого человека складывалась из сидения дома, на работе и в автомобиле во время поездок. Теперь на первое место вышло «сидение» в смартфоне. Видя это, компании решили, что продаваемые ими автомобили необходимо соединить или, как принято нынче говорить, «законнектить» с мобильными телефонами. Как будет развиваться взаимодействие автомобиля, смартфона и их владельца? Поищем ответы на эти вопросы в рамках нашего очередного Круглого стола.
Приложение InControl Remote предоставляет как телеметрические функции, так и возможность удаленного управления системами автомобиля. Удаленно можно получить информацию об уровне топлива, запасе хода, проверить, закрыты ли двери и окна, а также узнать о местоположении автомобиля и найти его с помощью навигационных подсказок. Приложение проинформирует владельца о технических проблемах, например низком уровне технических жидкостей, и даст рекомендации по их устранению.
Приложение также позволяет дистанционно управлять климат-контролем для прогрева или охлаждения салона еще до начала поездки, светотехникой и звуковым сигналом для поиска автомобиля на парковке, закрывать или открывать двери, отключать сирену сработавшей сигнализации.
Также существует возможность отправки на почту данных о поездках, таких как дата и время, место начала и окончания маршрута, расход топлива, в формате CSV, который поддерживается большинством табличных редакторов, что может быть очень удобно для корпоративных клиентов.
Сейчас представлена версия InControl Remote 1.8. Как показывает статистика последних лет, обновления выходят от 6 до 8 раз в год – по необходимости. Российский рынок является одним из ключевых, поэтому приложение было русифицировано в момент его глобального запуска в середине 2014 года.
На российском рынке наблюдается постоянно растущий интерес клиентов к возможностям приложения InControl Remote. На текущий момент 7 из 10 клиентов устанавливают приложение в момент приобретения автомобиля. Дилеры оказывают всестороннюю поддержку клиентам в этом процессе.
В Jaguar Land Rover уделяется большое внимание данному продукту. Например, на заводе есть выделенная группа поддержки. Кроме того, около 550 сотрудников Jaguar Land Rover непрерывно участвуют в бета-тестировании новых версий приложения, что позволяет существенно улучшить его функциональность. Все рынки имеют возможность сообщить о любых проблемах, связанных с использованием приложения, напрямую в штаб-квартиру и получать оперативную обратную связь. Основная часть вопросов решается в течение 1-2 дней. Локально в Jaguar Land Rover Россия также есть выделенные специалисты в клиентской службе, которые хорошо знают продукт и помогают клиентам в любых вопросах, связанных с их опытом использования InControl Remote.
Если говорить в целом об онлайн-сервисах, то уже сейчас клиентам доступна возможность бронирования автомобилей с внесением предоплаты в разделе «Автомобили в наличии» через официальные сайты jaguar.ru и landrover.ru. С 2020 модельного года на всех моделях доступно беспроводное обновление программного обеспечения (SOTA). И количество обновляемых таким образом модулей будет постоянно расти.
Что касается послепродажного обслуживания, наши клиенты уже имеют возможность записаться онлайн на сервис через официальные сайты компании и официальных дилеров. Причем речь идет не просто о заявке на обслуживание, а о полноценной записи с регистрацией на внутренней платформе DMS дилера, с возможностью выбора времени визита и мастера-консультанта. Помимо этого на сайтах представлены онлайн-калькулятор стоимости обслуживания, информация о рекомендованных розничных ценах на запасные части и их наличии в официальной дилерской сети. Онлайн-сервисы – это один из ключевых фокусов Jaguar Land Rover на будущий год, поэтому в планах у компании как развитие уже действующих сервисов, так и создание принципиально новых.
«Компании задумались над ключевым вопросом: как бы подольше удержать внимание владельцев автомобилей на своем бренде, подогреть их лояльность марке и вне салона машины, а главное - не прослыть отставшими от своего времени? Очевидно, что нет лучшего способа, чем создать полезное для пользователя и, по счастливому совпадению, владельца автомобиля той или иной марки, мобильное приложение». Читать далее
"Где бы ни находился владелец, с помощью приложения Mercedes me connect можно проверять данные о состоянии автомобиля, управлять его функциями и использовать персональные сервисы." Читать далее
"В 2016 году Renault Россия первой на российском рынке запустила онлайн-шоурум. За это время через него было успешно реализовано более 40 000 автомобилей." Читать далее
"Мы в нашем приложении дали пользователю возможность в одном месте в электронном виде хранить всю информацию об истории владения автомобилем." Читать далее