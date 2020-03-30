Ненавязчивый онлайн сервис

Высказался в рамках следующего круглого стола:

Раньше жизнь среднестатистического взрослого человека складывалась из сидения дома, на работе и в автомобиле во время поездок. Теперь на первое место вышло «сидение» в смартфоне. Видя это, компании решили, что продаваемые ими автомобили необходимо соединить или, как принято нынче говорить, «законнектить» с мобильными телефонами. Как будет развиваться взаимодействие автомобиля, смартфона и их владельца? Поищем ответы на эти вопросы в рамках нашего очередного Круглого стола.