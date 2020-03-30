Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

Ненавязчивый онлайн сервис

Раньше жизнь среднестатистического взрослого человека складывалась из сидения дома, на работе и в автомобиле во время поездок. Теперь на первое место вышло «сидение» в смартфоне. Видя это, компании решили, что продаваемые ими автомобили необходимо соединить или, как принято нынче говорить, «законнектить» с мобильными телефонами. Как будет развиваться взаимодействие автомобиля, смартфона и их владельца? Поищем ответы на эти вопросы в рамках нашего очередного Круглого стола.

Павел Воробьев
Volvo
30 марта 2020

Павел Воробьев

директор развития бизнеса и специальных проектов «Вольво Карс»

"Приложение Volvo On Call впервые было представлено для российских пользователей с модельного года 2012. Сейчас на рынке представлена версия 4.8.0, обновления происходят несколько раз в год."

Расскажите нашим читателям о приложении, которое позволяет удаленно управлять некоторыми функциями автомобилей вашей марки. Как это приложение облегчает жизнь владельцу автомобиля?

Volvo On Call – услуга по обеспечению безопасности, защиты и комфорта, включающая инновационное мобильное приложение, которое позволяет водителю удаленно поддерживать постоянный контакт со своим автомобилем Volvo  и управлять его функциями.
Функционал приложения Volvo On Call  зависит от модели Volvo, но условно его можно  разделить на пять категорий:

  • Удаленный контроль состояния автомобиля: проверить геолокацию и заперт ли автомобиль, просмотреть данные на приборной панели и сообщения о неисправностях,  дистанционно установить климат в салоне.
  • Удаленное взаимодействие с автомобилем: заблокировать или разблокировать замки автомобиля, дистанционно запустить двигатель или систему отопления  салона, активировать звуковой и/или мигающие сигналы автомобиля, что облегчит поиск автомобиля, например, на парковке. Также можно отправить в навигацию автомобиля пункт назначения предстоящей поездки, который затем появится в навигационной системе автомобиля или найти место парковки вблизи пункта назначения.
  • Трекинг:  Приложение Volvo On Call может автоматически создать журнал поездок, с помощью которого можно контролировать поездки, совершенные на автомобиле (километраж, расход топлива и время поездки).
  • Взаимодействие с офф-лайн сервисами: поддержка связи с профессиональным персоналом центра обслуживания, который круглосуточно готов оказывать   помощь на дороге.
  • Защита от угона: в систему Volvo On Call входит услуга оповещения о проникновении в том случае, когда предпринимается попытка взлома. В случае угона автомобиля предусмотрена услуга по отслеживанию Volvo с помощью GPS-навигации.
Какая по счету версия приложения сейчас представлена на рынке? Как часто происходят его обновления? Когда приложение было русифицировано и впервые представлено для российских пользователей? 

Приложение Volvo On Call  впервые было представлено для российских пользователей с  модельного года 2012. Сейчас на рынке представлена версия 4.8.0, обновления происходят несколько раз в год.

Приложения для смартфонов часто грешат различными «багами» и не совсем адекватной работой. Это может негативно сказаться и на отношении владельца к марке того автомобиля, приложением для которого он пользуется. Какие возможности использует ваша компания, чтобы минимизировать последствия плохой работы приложения? 

У нас есть специальный ресурс, интегрированный в диагностическую программу, который позволяет в режиме реального времени оценивать стабильность работы приложения в целом и выявлять причины, если происходит сбой на конкретном автомобиле.

Как ваша компания планирует развивать онлайн сервисы в России, какие мобильные приложения для этого уже созданы или будут создаваться?

Помимо указанного приложения Volvo On Call, в автомобилях Volvo с системой Sensus Connect  доступны приложения в сфере развлекательных услуг, навигации и обслуживания. Например, Internet Maps (что бывает полезно, если в автомобиле нет встроенной навигации), Wikipedia, голосовые заметки, онлайн радио и другие. Отдельно стоят Android Auto и Apple CarPlay, благодаря которым возможно использование в автомобиле всех функций и сервисов, доступных для пользователей смартфонов на базе iOS и Android соответственно.

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