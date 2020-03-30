Раньше жизнь среднестатистического взрослого человека складывалась из сидения дома, на работе и в автомобиле во время поездок. Теперь на первое место вышло «сидение» в смартфоне. Видя это, компании решили, что продаваемые ими автомобили необходимо соединить или, как принято нынче говорить, «законнектить» с мобильными телефонами. Как будет развиваться взаимодействие автомобиля, смартфона и их владельца? Поищем ответы на эти вопросы в рамках нашего очередного Круглого стола.
Volvo On Call – услуга по обеспечению безопасности, защиты и комфорта, включающая инновационное мобильное приложение, которое позволяет водителю удаленно поддерживать постоянный контакт со своим автомобилем Volvo и управлять его функциями.
Функционал приложения Volvo On Call зависит от модели Volvo, но условно его можно разделить на пять категорий:
Приложение Volvo On Call впервые было представлено для российских пользователей с модельного года 2012. Сейчас на рынке представлена версия 4.8.0, обновления происходят несколько раз в год.
У нас есть специальный ресурс, интегрированный в диагностическую программу, который позволяет в режиме реального времени оценивать стабильность работы приложения в целом и выявлять причины, если происходит сбой на конкретном автомобиле.
Помимо указанного приложения Volvo On Call, в автомобилях Volvo с системой Sensus Connect доступны приложения в сфере развлекательных услуг, навигации и обслуживания. Например, Internet Maps (что бывает полезно, если в автомобиле нет встроенной навигации), Wikipedia, голосовые заметки, онлайн радио и другие. Отдельно стоят Android Auto и Apple CarPlay, благодаря которым возможно использование в автомобиле всех функций и сервисов, доступных для пользователей смартфонов на базе iOS и Android соответственно.
«Компании задумались над ключевым вопросом: как бы подольше удержать внимание владельцев автомобилей на своем бренде, подогреть их лояльность марке и вне салона машины, а главное - не прослыть отставшими от своего времени? Очевидно, что нет лучшего способа, чем создать полезное для пользователя и, по счастливому совпадению, владельца автомобиля той или иной марки, мобильное приложение». Читать далее
"Приложение InControl Remote предоставляет как телеметрические функции, так и возможность удаленного управления системами автомобиля." Читать далее
"Где бы ни находился владелец, с помощью приложения Mercedes me connect можно проверять данные о состоянии автомобиля, управлять его функциями и использовать персональные сервисы." Читать далее
"В 2016 году Renault Россия первой на российском рынке запустила онлайн-шоурум. За это время через него было успешно реализовано более 40 000 автомобилей." Читать далее