Сергей Мышлявцев MotorPage.ru

Мы еще помним те времена, когда автомобиль, мобильный телефон и их владелец соединялись в единую систему благодаря старине Блютузу, который не только без устали помогал мультимедийке автомобиля «обнаруживать» мобильники при посадке в салон, но и высвобождал руки водителей для управления машиной.

Следующим технологическим шагом мы обязаны Apple и Google, которые разработали приложения CarPlay и, соответственно, Android Auto. В России они были представлены сравнительно недавно - в 2015 -2016 годах, и с тех пор количество автомоделей, которые способны подключаться к смартфонам своих владельцев с помощью этих приложений, увеличивалось в геометрической прогрессии.

Но все же это были решения сторонних компаний, не автопроизводителей. Кроме того, сразу после выхода из автомобиля, эти мобильные приложения, само собой, становятся не нужными.

Компании задумались над ключевым вопросом. Как бы подольше удержать внимание владельцев автомобилей на своем бренде, подогреть их лояльность марке и вне салона машины? Очевидно, что нет лучшего способа, чем создать полезное для пользователя и, по счастливому совпадению, владельца автомобиля той или иной марки, мобильное приложение.

Поэтому сейчас, приобретая машину, практически для любой из них можно одновременно скачать на смартфон приложение, официально представленное соответствующей маркой.

Во многих случаях оно предсказуемо получило в названии слово.... Connect. Porsche Connect, Audi Connect, Nissan Connect, Volkswagen Connect. Некоторые компании больше упирают на «контроль» - так предпочли сделать в Jaguar Land Rover с их Jaguar InControl и Land Rover InControl. Часть автопроизводителей думает, что правильней будет эмоционально привязать владельца к марке даже через название приложений. Моя Mazda, My Peugeot, My Mitsubishi Motors или Mercedes Me. Несколько особняком стоят I Infiniti, Volvo OnCall, Skoda App, Chery Cloudrive - по крайней мере, хотя бы оригинально.

Просмотрев большую часть приложений, которые доступны для российских автовладельцев, могу сделать вывод, что развитие здесь идет по трем основным направлениям.

Одно представлено автомобильными компаниями, мобильные приложения которых позволяют с помощью смартфона управлять различными функциями в автомобиле или в режиме онлайн следить за определенным набором его параметров. В основном это такие базовые возможности как получение напоминаний о прохождении очередного ТО, удаленное включение отопителя салона, контроль выключения фар, закрытия стекол и дверей, местоположения машины, поиск ее на парковке, мониторинг расхода топлива, продолжительности поездок и т.д.

Второе направление представлено несколькими компаниями, которые уже сильно выходят за рамки «простых» приложений и развивают полноценные онлайн сервисы для владельцев автомобилей своих марок. Здесь к минимальному набору приятностей и полезностей добавляется и навигация с учетом меняющейся дорожной информации и деталей запланированной поездки, и отслеживание и блокировка автомобиля в случае угона, и автоматическая синхронизация между всеми электронными гаджетами владельца, а заодно и его умного дома. Список можно продолжать, ведь тут речь идет о марках, конкурирующих в премиальном сегменте, таких как Porsche, Jaguar Land Rover, Mercedes...

И, наконец, совсем недавно стараниями марки Rolls-Royce было запущено приложение Whispers, что в переводе на русский язык означает «Шёпоты». Примечательно это событие тем, что оно открывает новое, третье, направление развития автомобильных онлайн приложений и сервисов. Whispers подается как нечто среднее между самым закрытым цифровым клубом владельцев Роллс-Ройс в мире и эксклюзивным консьерж-сервисом. Впрочем, слово среднее здесь, конечно, не совсем уместно.

Ключевое отличие подхода Роллс-Ройс в том, что на основе их, как они выражаются, цифровой вселенной формируется безопасная платформа для общения единомышленников, владельцев автомобилей Rolls-Royce. И вот, непринужденно общаясь в этом закрытом цифровом пространстве, можно одновременно забронировать для себя приватное выступление нью-йоркского филармонического оркестра, заказать трюфели или спланировать личную встречу и общение со спортсменами на Уимблдоне или Олимпиаде.

Очевидно, что мы уже перешли в новый стандарт жизни, где приложения к смартфону играют настолько важную роль, что и автомобильные компании просто вынуждены соответствовать, разрабатывая и обновляя их. Ведь ни один из автобрендов не хочет стать ущербным в глазах своих покупателей, которые будут, мягко говоря, удивлены, если не найдут приложения, чтобы законнектиться с только что приобретенным автомобилем.

Все бы ничего, но наша новая цифровая реальность требует очень быстрых разработок и обновления любого ПО, включая приложения. Для автокомпаний эта спешка приводит к печальным последствиям. Все по классике - «хотели как лучше», но... не совсем получилось.

При подготовке этого материала пришлось просмотреть много автомобильных приложений на Гугл Маркете. А там, знаете ли, пользователи могут оставлять свои комментарии. Так вот, практически под каждым из предложенных к скачиванию приложений большое количество не просто критических, а, я бы сказал, разгромных негативных отзывов. Все - по поводу многочисленных проблем, с которыми сталкиваются в работе с приложениями те, кто их скачал.

Все понимаю, в процесс взаимодействия между пользователем, его автомобилем и приложением вовлечены капризные IT технологии, программы, подверженные сбоям, глюкам и багам, неудачные обновления и прочая. Однако любопытная деталь, обратившая на себя мое внимание, которая очень не порадовала. Практически ни под одним негативным откликом я не обнаружил ответа на него или комментария от компании-автопроизводителя. Вначале мелькнула мысль - а может такие комментарии просто не принято размещать и никто этим неблагодарным делом не занимается? Так совпало, что почти сразу же я наткнулся на приложение, которое выложено для скачивания, правда, неавтомобильной компанией - Art Basel. Там пользователи тоже разместили несколько негативных комментариев, и под ними я обнаружил вежливые, развернутые ответы по существу от владельца приложения.

Я это к чему? Упомянутое чуть выше приложение Whispers находилось в процессе тестирования и доработки пару лет. Может такой консервативный подход оправдывает себя? Лучше не торопиться и не выпускать на рынок сырые приложения? А уж если и выпускать, то потом не уходить от общения с пользователями и, по совместительству, владельцами автомобилей вашей марки по поводу возникших проблем?

А вообще, на месте автопроизводителей, я бы посмотрел на «проблему» взаимодействия человека, автомобиля и смартфона еще и с другой стороны.

Вопрос, который меня занимает с тех пор, как на центральных консолях автомобилей стали появляться мультимедийные системы, довольно простой. Почему вместо того, чтобы городить разнообразные по размеру и функционалу экраны мультимедиа, не создать на их месте что-то вроде док-станции под смартфоны или планшеты. В пользу такого решения говорят, как минимум, три, на мой взгляд, здравых аргумента.

Во-первых, у каждого есть смартфон или планшет с набором всех необходимых приложений, которые обновляются значительно чаще, чем софт в автомобильных мультимедийках.

Во-вторых, когда любой из этих каждых садится в автомобиль на место водителя, первая проблема, подчеркиваю - первейшая проблема - куда деть смартфон или планшет, который у большинства находится при посадке в автомобиль в правой или, если вам повезло быть левшой (так как в таком случае вы хотя бы сможете свободной правой рукой запустить двигатель), в неправой руке.

Соответственно, будь у нас возможность сразу при посадке в автомобиль привычно сунуть смартфон в удобное стандартное крепление на центральной консоли, можно было бы не только освободить так необходимые в управлении автомобилем руки, но и не использовать для временного хранения мобильного телефона такие малопригодные для этого места, как, например, подстаканники. Кстати, эта «опция-выручалочка» пропадает сразу же как только вы садитесь в автомобиль, с привычными сейчас стаканчиками с кофе навынос. Я уже не говорю о специальных креплениях (на присосках и без них) для смартфонов, которые «украшают» внутренние поверхности лобовых стекол (параллельно ограничивая обзор) и перекрывают воздуховоды климатических установок. И, наконец, всем приходилось видеть такое элегантное решение, как водружение смартфона прямо на панель приборов, при котором все данные о скорости движения, индикаторах, сигнализирующих о неисправностях и прочих «неважных» параметрах отходят на второй план в прямом смысле этого слова.

В-третьих, я бы еще согласился, что в мультимедийных системах, дублирующих функции смартфона, есть какой-то смысл, если бы они принципиально отличались, например, по форме...были с круглыми экранами хотя бы. Но ведь нет, прямоугольные! Да более того, на некоторых современных моделях, глядя на дизайнерское решение по мультимедийной системе, создается такое ощущение, что инженеры, не придумав ничего лучше, просто прилепили «планшет» к центральной консоли. Ну или смартфон, если комплектация победнее и диагональ экранчика поменьше...

Впрочем, возможно, прямо в данный момент какая-то компания уже прорабатывает идею создания специального слота для интеграции смартфона в салон автомобиля...

Сейчас любой бизнес старается соединить нас, потребителей, со своими товарами или сервисами, а в идеале, привязать к ним, делая их более доступными через мобильные приложения. Слово «законнектиться» закрепляется в русском языке, а его иностранный прародитель «connect» используется компаниями к месту и не к месту в попытке подчеркнуть свою клиентоориентированность. В этом нет ничего плохого, как в любой их попытке повысить лояльность и улучшить отношение к бренду.

Главное, чтобы мобильные приложения и связанные с ними онлайн сервисы создавались на высоком качественном уровне, адекватно работали и были действительно полезными. В нашем случае - для автовладельцев.