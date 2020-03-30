Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

Ненавязчивый онлайн сервис

Раньше жизнь среднестатистического взрослого человека складывалась из сидения дома, на работе и в автомобиле во время поездок. Теперь на первое место вышло «сидение» в смартфоне. Видя это, компании решили, что продаваемые ими автомобили необходимо соединить или, как принято нынче говорить, «законнектить» с мобильными телефонами. Как будет развиваться взаимодействие автомобиля, смартфона и их владельца? Поищем ответы на эти вопросы в рамках нашего очередного Круглого стола.

Кононов Алексей
Subaru
30 марта 2020

Кононов Алексей

менеджер интернет проектов ООО «Субару Мотор»

"Мы в нашем приложении дали пользователю возможность в одном месте в электронном виде хранить всю информацию об истории владения автомобилем."

Расскажите нашим читателям о приложении, которое позволяет удаленно управлять некоторыми функциями автомобилей вашей марки. Как это приложение облегчает жизнь владельцу автомобиля?

Текущая версия мобильного приложения SUBARU дает пользователям, в первую очередь – владельцам SUBARU, удобный инструмент по ведению «дневника» своего автомобиля: «гараж» пользователя, график ТО, сервисные кампании,  ведение и учет расходов,  история сервисного обслуживания.
Поскольку смартфоны  уже давно занимают часть жизни  большинства людей, то мы в нашем приложении дали пользователю  возможность в одном месте в электронном виде хранить всю информацию об истории владения автомобилем: расходы, график технического обслуживания,  история сервисного обслуживания, включая фото заказ-нарядов, чеков и прочих документов. 
Также, мы с помощью приложения рассылаем пользователям пуш-уведомления о новых спецпредложениях и новостях.
Дополнительно, в приложении есть возможность онлайн записи на  сервис, тест-драйв,  обратная связь со службой поддержки, контакты дилеров и  информация об актуальных моделях SUBARU.

Какая по счету версия приложения сейчас представлена на рынке? Как часто происходят его обновления? Когда приложение было русифицировано и впервые представлено для российских пользователей?

Сейчас представлена третья версия мобильного приложения, обновления происходят регулярно, примерно раз в месяц (иногда чаще). Приложение изначально было создано для российского рынка силами дистрибьютера.

Сколько человек скачало приложение в мире и в России? Насколько активно владельцы автомобилей им пользуются? Какой процент владельцев из всех купивших автомобили вашей марки регулярно пользуется приложением?

Приложение направлено на русскоязычный сегмент, ежемесячно его  скачивает несколько тысяч пользователей. 

Приложения для смартфонов часто грешат различными «багами» и не совсем адекватной работой. Это может негативно сказаться и на отношении владельца к марке того автомобиля, приложением для которого он пользуется. Какие возможности использует ваша компания, чтобы минимизировать последствия плохой работы приложения?

Мы, совместно с нашими партнерами - разработчиками, постоянно проводим тестирование приложения с разных устройств,  и при необходимости вносим  оперативные исправления.

Как ваша компания  планирует развивать онлайн сервисы в России, какие мобильные приложения для этого уже созданы или будут создаваться?  

Мы стараемся следить за текущей ситуацией и будем развивать наше приложение и дальше в зависимости от поставленных задач.

Вам понравилось интервью?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Также высказались:

Обзоров машин на сайте:

4 7 5 2