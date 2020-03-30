Раньше жизнь среднестатистического взрослого человека складывалась из сидения дома, на работе и в автомобиле во время поездок. Теперь на первое место вышло «сидение» в смартфоне. Видя это, компании решили, что продаваемые ими автомобили необходимо соединить или, как принято нынче говорить, «законнектить» с мобильными телефонами. Как будет развиваться взаимодействие автомобиля, смартфона и их владельца? Поищем ответы на эти вопросы в рамках нашего очередного Круглого стола.
Текущая версия мобильного приложения SUBARU дает пользователям, в первую очередь – владельцам SUBARU, удобный инструмент по ведению «дневника» своего автомобиля: «гараж» пользователя, график ТО, сервисные кампании, ведение и учет расходов, история сервисного обслуживания.
Поскольку смартфоны уже давно занимают часть жизни большинства людей, то мы в нашем приложении дали пользователю возможность в одном месте в электронном виде хранить всю информацию об истории владения автомобилем: расходы, график технического обслуживания, история сервисного обслуживания, включая фото заказ-нарядов, чеков и прочих документов.
Также, мы с помощью приложения рассылаем пользователям пуш-уведомления о новых спецпредложениях и новостях.
Дополнительно, в приложении есть возможность онлайн записи на сервис, тест-драйв, обратная связь со службой поддержки, контакты дилеров и информация об актуальных моделях SUBARU.
Сейчас представлена третья версия мобильного приложения, обновления происходят регулярно, примерно раз в месяц (иногда чаще). Приложение изначально было создано для российского рынка силами дистрибьютера.
Приложение направлено на русскоязычный сегмент, ежемесячно его скачивает несколько тысяч пользователей.
Мы, совместно с нашими партнерами - разработчиками, постоянно проводим тестирование приложения с разных устройств, и при необходимости вносим оперативные исправления.
Мы стараемся следить за текущей ситуацией и будем развивать наше приложение и дальше в зависимости от поставленных задач.
«Компании задумались над ключевым вопросом: как бы подольше удержать внимание владельцев автомобилей на своем бренде, подогреть их лояльность марке и вне салона машины, а главное - не прослыть отставшими от своего времени? Очевидно, что нет лучшего способа, чем создать полезное для пользователя и, по счастливому совпадению, владельца автомобиля той или иной марки, мобильное приложение». Читать далее
"Приложение InControl Remote предоставляет как телеметрические функции, так и возможность удаленного управления системами автомобиля." Читать далее