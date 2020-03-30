Расскажите нашим читателям о приложении, которое позволяет удаленно управлять некоторыми функциями автомобилей вашей марки. Как это приложение облегчает жизнь владельцу автомобиля?

Текущая версия мобильного приложения SUBARU дает пользователям, в первую очередь – владельцам SUBARU, удобный инструмент по ведению «дневника» своего автомобиля: «гараж» пользователя, график ТО, сервисные кампании, ведение и учет расходов, история сервисного обслуживания.

Поскольку смартфоны уже давно занимают часть жизни большинства людей, то мы в нашем приложении дали пользователю возможность в одном месте в электронном виде хранить всю информацию об истории владения автомобилем: расходы, график технического обслуживания, история сервисного обслуживания, включая фото заказ-нарядов, чеков и прочих документов.

Также, мы с помощью приложения рассылаем пользователям пуш-уведомления о новых спецпредложениях и новостях.

Дополнительно, в приложении есть возможность онлайн записи на сервис, тест-драйв, обратная связь со службой поддержки, контакты дилеров и информация об актуальных моделях SUBARU.