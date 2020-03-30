"В 2016 году Renault Россия первой на российском рынке запустила онлайн-шоурум. За это время через него было успешно реализовано более 40 000 автомобилей."

Ненавязчивый онлайн сервис Высказался в рамках следующего круглого стола: Раньше жизнь среднестатистического взрослого человека складывалась из сидения дома, на работе и в автомобиле во время поездок. Теперь на первое место вышло «сидение» в смартфоне. Видя это, компании решили, что продаваемые ими автомобили необходимо соединить или, как принято нынче говорить, «законнектить» с мобильными телефонами. Как будет развиваться взаимодействие автомобиля, смартфона и их владельца? Поищем ответы на эти вопросы в рамках нашего очередного Круглого стола. Оливье Кемпф директор по маркетингу Renault Россия

"В 2016 году Renault Россия первой на российском рынке запустила онлайн-шоурум. За это время через него было успешно реализовано более 40 000 автомобилей."

Renault Россия, один из пионеров в области онлайн-продаж новых автомобилей в России и Европе, успешно создала целую цифровую платформу и продолжает совершенствовать ее, внедряя новые технологии и сервисы.

В 2016 году Renault Россия первой на российском рынке запустила онлайн-шоурум. За это время через него было успешно реализовано более 40 000 автомобилей. Сегодня в онлайн-шоуруме клиентам доступны все актуальные модели Renault, представленные в России, линейка аксессуаров, а также дополнительные сервисы, которые позволяют сделать максимальное количество этапов процесса покупки дистанционно. В завершение собственной цифровой трансформации Renault Россия совершила еще один прорыв и оформила созданную для себя платформу в коробочное решение для дилерской сети. В результате на сегодняшний день компания Renault Россия открыла для своих клиентов сеть цифровых витрин на основе 135 дилерских центров. В 2019 Renault Россия заняла первое место в рейтинге цифровых сервисов автопроизводителей агентства Markswebb.

В 2018 году компания запустила новый удобный онлайн-инструмент, который позволяет клиентам рассчитать стоимость технического обслуживания и записаться на сервис к любому официальному дилеру Renault в несколько простых шагов.

Специально под запуск Arkana Renault Россия внедрила принципиально новые, эксклюзивные услуги – например, «Домашние тест-драйвы» и сервис доставки автомобиля на дом, которые предлагают новый опыт знакомства с автомобилем. Сейчас Renault Россия продолжает тестирование инновационной концепции, и с февраля сервис заказа выездного тест-драйва стал доступен для клиентов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Renault Россия разработала инновационную для российского рынка технологию, позволяющую автоматически обновлять программное обеспечение автомобиля - так же быстро и удобно, как на смартфоне. На начальной стадии кампании по запуску FOTA-технологии, стартовавшей в марте 2020 года, участвует модель Renault Arkana. В перспективе Renault Россия планирует сделать новый вид обновления и для других моделей, оборудованных мультимедийной системой Easy Link.

В рамках своей digital-стратегии Renault Россия ставит перед собой задачу, наряду с развитой дилерской сетью, повышать уровень удовлетворенности клиентов, предлагая им понятные и удобные сервисы, которые экономят время и делают весь процесс покупки простым и быстрым.