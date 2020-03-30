Раньше жизнь среднестатистического взрослого человека складывалась из сидения дома, на работе и в автомобиле во время поездок. Теперь на первое место вышло «сидение» в смартфоне. Видя это, компании решили, что продаваемые ими автомобили необходимо соединить или, как принято нынче говорить, «законнектить» с мобильными телефонами. Как будет развиваться взаимодействие автомобиля, смартфона и их владельца? Поищем ответы на эти вопросы в рамках нашего очередного Круглого стола.
Renault Россия, один из пионеров в области онлайн-продаж новых автомобилей в России и Европе, успешно создала целую цифровую платформу и продолжает совершенствовать ее, внедряя новые технологии и сервисы.
В 2016 году Renault Россия первой на российском рынке запустила онлайн-шоурум. За это время через него было успешно реализовано более 40 000 автомобилей. Сегодня в онлайн-шоуруме клиентам доступны все актуальные модели Renault, представленные в России, линейка аксессуаров, а также дополнительные сервисы, которые позволяют сделать максимальное количество этапов процесса покупки дистанционно. В завершение собственной цифровой трансформации Renault Россия совершила еще один прорыв и оформила созданную для себя платформу в коробочное решение для дилерской сети. В результате на сегодняшний день компания Renault Россия открыла для своих клиентов сеть цифровых витрин на основе 135 дилерских центров. В 2019 Renault Россия заняла первое место в рейтинге цифровых сервисов автопроизводителей агентства Markswebb.
В 2018 году компания запустила новый удобный онлайн-инструмент, который позволяет клиентам рассчитать стоимость технического обслуживания и записаться на сервис к любому официальному дилеру Renault в несколько простых шагов.
Специально под запуск Arkana Renault Россия внедрила принципиально новые, эксклюзивные услуги – например, «Домашние тест-драйвы» и сервис доставки автомобиля на дом, которые предлагают новый опыт знакомства с автомобилем. Сейчас Renault Россия продолжает тестирование инновационной концепции, и с февраля сервис заказа выездного тест-драйва стал доступен для клиентов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Renault Россия разработала инновационную для российского рынка технологию, позволяющую автоматически обновлять программное обеспечение автомобиля - так же быстро и удобно, как на смартфоне. На начальной стадии кампании по запуску FOTA-технологии, стартовавшей в марте 2020 года, участвует модель Renault Arkana. В перспективе Renault Россия планирует сделать новый вид обновления и для других моделей, оборудованных мультимедийной системой Easy Link.
В рамках своей digital-стратегии Renault Россия ставит перед собой задачу, наряду с развитой дилерской сетью, повышать уровень удовлетворенности клиентов, предлагая им понятные и удобные сервисы, которые экономят время и делают весь процесс покупки простым и быстрым.
«Компании задумались над ключевым вопросом: как бы подольше удержать внимание владельцев автомобилей на своем бренде, подогреть их лояльность марке и вне салона машины, а главное - не прослыть отставшими от своего времени? Очевидно, что нет лучшего способа, чем создать полезное для пользователя и, по счастливому совпадению, владельца автомобиля той или иной марки, мобильное приложение». Читать далее
"Приложение InControl Remote предоставляет как телеметрические функции, так и возможность удаленного управления системами автомобиля." Читать далее