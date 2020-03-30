Раньше жизнь среднестатистического взрослого человека складывалась из сидения дома, на работе и в автомобиле во время поездок. Теперь на первое место вышло «сидение» в смартфоне. Видя это, компании решили, что продаваемые ими автомобили необходимо соединить или, как принято нынче говорить, «законнектить» с мобильными телефонами. Как будет развиваться взаимодействие автомобиля, смартфона и их владельца? Поищем ответы на эти вопросы в рамках нашего очередного Круглого стола.
Мы предлагаем своим российским клиентам набор функций по расширению возможностей управления и обслуживания автомобиля в цифровом формате - Mercedes me connect.
Где бы ни находился владелец, с помощью приложения Mercedes me connect можно проверять данные о состоянии автомобиля, управлять его функциями и использовать персональные сервисы. Такие как, например, дистанционный запуск двигателя и предварительное кондиционирование, дистанционная парковка, функция Live traffic (информация о ситуации на дороге), помощь на дороге, напоминание о ТО, обзор состояния автомобиля в режиме онлайн.
Службы Mercedes me connect уже доступны в рамках легкового модельного ряда новых автомобилей Mercedes-Benz. Летом текущего года они станут доступны и на V-Классе. Его владельцы могут использовать практически весь функционал приложения, например, находить автомобиль на парковке, удаленно управлять блокировками дверей и включать предварительный обогрев салона, использовать голосовой помощник для настройки, например, комфортного режима кондиционера или поиска.
Более того, впервые онлайн-сервис теперь предлагается и для коммерческих Vito и Sprinter. С его помощью легче управлять автомобилем, можно контролировать его состояние и прогнозировать техобслуживание.
Предоставление услуг Mercedes me connect осуществляется через встроенную в автомобиле SIM-карту и зависит от зоны покрытия сети. Для активации сервиса необходимо создать и зарегистрировать свой личный аккаунт Mercedes me ID на официальном сайте компании.
Запуск сервиса для российских пользователей состоялся в октябре 2018 года. Обновление приложения выходит 1 раз в 1-2 месяца. Регулярные выходы новых релизов не только добавляют новые функции, но и улучшают его работу.
Многие пользователи используют приложение каждый день, например, для дистанционного запуска двигателя.
Поддержку по работе приложения клиентам оказывают дилеры и контактный центр АО «Мерседес-Бенц РУС», который работает круглосуточно, 7 дней в неделю. Они разъясняют работу доступных функций, а также помогают решать технические вопросы.
Mercedes-Benz понимает важность цифрового доступа клиента к его автомобилю, поэтому онлайн-сервисы постоянно развиваются.
В ближайшее время на смену актуальному приложению планируется выпустить два совершенно новых приложения с новым дизайном. В новых приложениях будут разделены функции, касающиеся автомобиля и его сервиса. Это значительно упростит клиентам навигацию внутри приложения, доступ к функциям будет быстрее и проще. Такое разделение в значительной степени сделает каждое из приложений более простым с точки зрения его архитектуры, что, конечно, должно положительным образом сказаться на работе приложения в плане быстродействия, стабильности, обслуживания, обновления и т.д.
«Компании задумались над ключевым вопросом: как бы подольше удержать внимание владельцев автомобилей на своем бренде, подогреть их лояльность марке и вне салона машины, а главное - не прослыть отставшими от своего времени? Очевидно, что нет лучшего способа, чем создать полезное для пользователя и, по счастливому совпадению, владельца автомобиля той или иной марки, мобильное приложение». Читать далее
"Приложение InControl Remote предоставляет как телеметрические функции, так и возможность удаленного управления системами автомобиля." Читать далее
"В 2016 году Renault Россия первой на российском рынке запустила онлайн-шоурум. За это время через него было успешно реализовано более 40 000 автомобилей." Читать далее
"Мы в нашем приложении дали пользователю возможность в одном месте в электронном виде хранить всю информацию об истории владения автомобилем." Читать далее