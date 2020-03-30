Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

Ненавязчивый онлайн сервис

Раньше жизнь среднестатистического взрослого человека складывалась из сидения дома, на работе и в автомобиле во время поездок. Теперь на первое место вышло «сидение» в смартфоне. Видя это, компании решили, что продаваемые ими автомобили необходимо соединить или, как принято нынче говорить, «законнектить» с мобильными телефонами. Как будет развиваться взаимодействие автомобиля, смартфона и их владельца? Поищем ответы на эти вопросы в рамках нашего очередного Круглого стола.

Марина Илларионова
Mercedes-Benz
30 марта 2020

Марина Илларионова

руководитель подразделения корпоративной коммуникации компании АО «Мерседес-Бенц РУС»

"Где бы ни находился владелец, с помощью приложения Mercedes me connect можно проверять данные о состоянии автомобиля, управлять его функциями и использовать персональные сервисы."

Расскажите нашим читателям о приложении, которое позволяет удаленно управлять некоторыми функциями автомобилей вашей марки. Как это приложение облегчает жизнь владельцу автомобиля?  

Мы предлагаем своим российским клиентам набор функций по расширению возможностей управления и обслуживания автомобиля в цифровом формате - Mercedes me connect.
Где бы ни находился владелец, с помощью приложения Mercedes me connect можно проверять данные о состоянии автомобиля, управлять его функциями и использовать персональные сервисы. Такие как, например, дистанционный запуск двигателя и предварительное кондиционирование, дистанционная парковка, функция Live traffic (информация о ситуации на дороге), помощь на дороге, напоминание о ТО, обзор состояния автомобиля в режиме онлайн.
Службы Mercedes me connect уже доступны в рамках легкового модельного ряда новых автомобилей Mercedes-Benz. Летом текущего года они станут доступны и на V-Классе. Его владельцы могут использовать практически весь функционал приложения, например, находить автомобиль на парковке, удаленно управлять блокировками дверей и включать предварительный обогрев салона, использовать голосовой помощник для настройки, например, комфортного режима кондиционера или поиска.
Более того, впервые онлайн-сервис теперь предлагается и для коммерческих Vito и Sprinter. С его помощью легче управлять автомобилем, можно контролировать его состояние и прогнозировать техобслуживание.
Предоставление услуг Mercedes me connect осуществляется через встроенную в автомобиле SIM-карту и зависит от зоны покрытия сети. Для активации сервиса необходимо создать и зарегистрировать свой личный аккаунт Mercedes me ID на официальном сайте компании.

Как часто происходят его обновления? Когда приложение было русифицировано и впервые представлено для российских пользователей?

Запуск сервиса для российских пользователей состоялся в октябре 2018 года. Обновление приложения выходит 1 раз в 1-2 месяца. Регулярные выходы новых релизов не только добавляют новые функции, но и улучшают его работу.

Насколько активно владельцы автомобилей им пользуются? 

Многие пользователи используют приложение каждый день, например, для дистанционного запуска двигателя. 

Приложения для смартфонов часто грешат различными «багами» и не совсем адекватной работой. Это может негативно сказаться и на отношении владельца к марке того автомобиля, приложением для которого он пользуется. Какие возможности использует ваша компания, чтобы минимизировать последствия плохой работы приложения?

Поддержку по работе приложения клиентам оказывают дилеры и контактный центр АО «Мерседес-Бенц РУС», который работает круглосуточно, 7 дней в неделю. Они разъясняют работу доступных функций, а также помогают решать технические вопросы. 

Как ваша компания  планирует развивать онлайн сервисы в России, какие мобильные приложения для этого уже созданы или будут создаваться? 

Mercedes-Benz понимает важность цифрового доступа клиента к его автомобилю, поэтому онлайн-сервисы постоянно развиваются.
В ближайшее время на смену актуальному приложению планируется выпустить два совершенно новых приложения с новым дизайном. В новых приложениях будут разделены функции, касающиеся автомобиля и его сервиса. Это значительно упростит клиентам навигацию внутри приложения, доступ к функциям будет быстрее и проще. Такое разделение в значительной степени сделает каждое из приложений более простым с точки зрения его архитектуры, что, конечно, должно положительным образом сказаться на работе приложения в плане быстродействия, стабильности, обслуживания, обновления и т.д. 

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