Расскажите нашим читателям о приложении, которое позволяет удаленно управлять некоторыми функциями автомобилей вашей марки. Как это приложение облегчает жизнь владельцу автомобиля?

Мы предлагаем своим российским клиентам набор функций по расширению возможностей управления и обслуживания автомобиля в цифровом формате - Mercedes me connect.

Где бы ни находился владелец, с помощью приложения Mercedes me connect можно проверять данные о состоянии автомобиля, управлять его функциями и использовать персональные сервисы. Такие как, например, дистанционный запуск двигателя и предварительное кондиционирование, дистанционная парковка, функция Live traffic (информация о ситуации на дороге), помощь на дороге, напоминание о ТО, обзор состояния автомобиля в режиме онлайн.

Службы Mercedes me connect уже доступны в рамках легкового модельного ряда новых автомобилей Mercedes-Benz. Летом текущего года они станут доступны и на V-Классе. Его владельцы могут использовать практически весь функционал приложения, например, находить автомобиль на парковке, удаленно управлять блокировками дверей и включать предварительный обогрев салона, использовать голосовой помощник для настройки, например, комфортного режима кондиционера или поиска.

Более того, впервые онлайн-сервис теперь предлагается и для коммерческих Vito и Sprinter. С его помощью легче управлять автомобилем, можно контролировать его состояние и прогнозировать техобслуживание.

Предоставление услуг Mercedes me connect осуществляется через встроенную в автомобиле SIM-карту и зависит от зоны покрытия сети. Для активации сервиса необходимо создать и зарегистрировать свой личный аккаунт Mercedes me ID на официальном сайте компании.