Сейчас многие, по понятным причинам, вспоминают эпидемии, которые в разное время сотрясали человечество. Их относят к разряду событий огромного исторического масштаба, которые приводили не только к многочисленным жертвам. Хотя в таких случаях пугает прежде всего именно количество людских потерь, не стоит упускать из виду и приобретенный опыт. Уроки всегда должны извлекаться, а понимание того, как действовать при возникновении подобных проблем, сохраняться в исторической памяти
В условиях распространения коронавируса Jaguar Land Rover как социально ответственная компания взяла на себя обязательство поддержать всеобщие усилия по борьбе с пандемией. Более 300 автомобилей Jaguar и Land Rover по всему миру были переданы гуманитарным организациям, таким как Красный Крест, для доставки лекарственных средств и продовольствия гражданам, входящим в группу риска.
Локально Jaguar Land Rover Россия передала 21 автомобиль поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» для доставки медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым людям, нуждающимся в дополнительной поддержке из-за введенного режима социальной изоляции.
На мощностях завода в Великобритании было запущено производство защитных лицевых экранов методом 3D-печати. Эта инициатива возникла на фоне дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских сотрудников, работающих на передовой борьбы с COVID-19.
Помимо всего прочего, компания Jaguar Land Rover заботится о безопасности и здоровье своего персонала. В период действия правил социальной изоляции сотрудники офисов перешли на работу в удаленном режиме, были приостановлены деятельность дилерской сети и, на глобальном уровне, функционирование заводов. Сейчас, с постепенным снятием ограничений, часть персонала продолжает работать дистанционно, а для вернувшихся на рабочие места сотрудников разработаны протоколы по соблюдению мер безопасности, социальной дистанции и мониторинга состояния здоровья. В таком же режиме работают и сотрудники заводов.
Уже 18 мая в рабочий режим вернулись заводы Jaguar Land Rover в Солихалле (Великобритания), Словакии и Австрии. Совместное предприятие в Чаншу (Китай) возобновило работу уже в середине февраля. Все вернувшиеся к работе предприятия функционируют в соответствии с правилами социального дистанцирования и мониторинга гигиены и здоровья сотрудников.
В такой непростой период, мы, несомненно, понимали, какую тяжелую экономическую нагрузку испытывает дилерская сеть. Наши совместные усилия были направлены на выработку новых инструментов взаимодействия, позволяющих бизнесу оставаться продуктивным.
В первую очередь, мы разработали более внимательный подход к выплате дилерского бонуса, размеру его авансирования и сокращению требований к его выплате. Помимо этого, Jaguar Land Rover также старалась придерживаться грамотной ценовой политики. В среднем с начала года цены на модельный ряд выросли на 2,3%, что в два раза ниже среднерыночного роста. При этом в мае и июне цены на наши продукты повышены не были.
Кроме того, со стороны представительства были смягчены требования по маркетингу, снята часть финансовой нагрузки на дилеров, возникающей в связи с обучением и аттестацией персонала. Нами было принято решение временно приостановить очное обучение и перевести его в онлайн-формат.
Сложившиеся условия вынудили нас и дилеров перестраивать схемы работы и находить новые формы ведения бизнеса. В связи с этим, на первый план вышли онлайн-форматы взаимодействия с клиентами. Был модернизирован онлайн-сервис «Автомобили в наличии», который теперь предлагает не только бронирование автомобиля и внесение депозита, но и дистанционное заключение сделки с некоторыми дилерами с возможностью полной оплаты автомобиля и его доставки по указанному клиентом адресу. В период самоизоляции многие дилерские центры Jaguar Land Rover стали предлагать услугу выездного тест-драйва, которая доступна и сейчас.
Помимо поддержки дилерской сети, Jaguar Land Rover делала все возможное, чтобы предложить максимально комфортные условия для текущих клиентов. На период самоизоляции им была предоставлена отсрочка на проведение планового технического обслуживания: допускался перепробег в 2 месяца или 2 000 км в зависимости от того, что наступит раньше. Техническое обслуживание таких автомобилей будет выполнено в полном объеме и никак не повлияет на гарантийные обязательства. Кроме того, если гарантия завода-изготовителя на автомобиль завершилась в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года, то бесплатное устранение производственной неисправности автомобиля может быть произведено в следующие два месяца, с 1 июня по 31 июля 2020 года.
В первую очередь, необходимо вернуться к полноценной работе и к прежним объемам производства, что займет определенное время. Безусловно, сложившаяся ситуация будет влиять на срок запуска и вывод моделей на рынок, а также на их стоимость. В течение какого-то времени мы прогнозируем дефицит моделей.
При этом мы внимательно следим за ситуацией на рынке, и у компании есть все возможности, чтобы оперативно реагировать на изменения и акклиматизироваться к новым условиям. Мы всегда готовы использовать накопленный опыт, чтобы повышать эффективность, создавать новые сервисы и совершенствовать уже существующие, находить новые способы контакта с клиентом.
Основным вызовом в текущей ситуации стала временная приостановка работы заводов и дилерской сети. В связи с этим мы были вынуждены оперативно модернизировать онлайн-инструменты взаимодействия с клиентами. Онлайн-сервисы были одним из приоритетных направлений работы Jaguar Land Rover и до начала пандемии, но с распространением COVID-19 и введением ряда ограничений их востребованность и актуальность значительно выросли. Обстоятельства показали, что этот и без того растущий тренд особенно эффективен в чрезвычайной ситуации, с которой рынок столкнулся этой весной. Поэтому развитие онлайн-сервисов, включая онлайн-покупку автомобилей, возможность оценки текущего автомобиля и оформление кредита и страховки онлайн, должно стать одной из первостепенных задач каждой компании.
"В первое время после начала активного распространения вируса компании, вернее люди их представляющие, переживали состояние определенного шока. Действия в основном сводились к остановке производства, закрытию предприятий и дилерских центров, торможению всей цепочки поставок." Читать далее
"На сегодня, когда ситуация практически вернулась к нормальной, мы полностью обеспечили все меры по защите здоровья наших клиентов. Во всех дилерских центрах установлены санитайзеры, обозначены границы социальной дистанции, все сотрудники и клиенты, находятся в помещениях в масках и перчатках." Читать далее