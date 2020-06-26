Каким образом можно поддержать в этот сложный период своих дилеров?

В такой непростой период, мы, несомненно, понимали, какую тяжелую экономическую нагрузку испытывает дилерская сеть. Наши совместные усилия были направлены на выработку новых инструментов взаимодействия, позволяющих бизнесу оставаться продуктивным.

В первую очередь, мы разработали более внимательный подход к выплате дилерского бонуса, размеру его авансирования и сокращению требований к его выплате. Помимо этого, Jaguar Land Rover также старалась придерживаться грамотной ценовой политики. В среднем с начала года цены на модельный ряд выросли на 2,3%, что в два раза ниже среднерыночного роста. При этом в мае и июне цены на наши продукты повышены не были.

Кроме того, со стороны представительства были смягчены требования по маркетингу, снята часть финансовой нагрузки на дилеров, возникающей в связи с обучением и аттестацией персонала. Нами было принято решение временно приостановить очное обучение и перевести его в онлайн-формат.

Сложившиеся условия вынудили нас и дилеров перестраивать схемы работы и находить новые формы ведения бизнеса. В связи с этим, на первый план вышли онлайн-форматы взаимодействия с клиентами. Был модернизирован онлайн-сервис «Автомобили в наличии», который теперь предлагает не только бронирование автомобиля и внесение депозита, но и дистанционное заключение сделки с некоторыми дилерами с возможностью полной оплаты автомобиля и его доставки по указанному клиентом адресу. В период самоизоляции многие дилерские центры Jaguar Land Rover стали предлагать услугу выездного тест-драйва, которая доступна и сейчас.

Помимо поддержки дилерской сети, Jaguar Land Rover делала все возможное, чтобы предложить максимально комфортные условия для текущих клиентов. На период самоизоляции им была предоставлена отсрочка на проведение планового технического обслуживания: допускался перепробег в 2 месяца или 2 000 км в зависимости от того, что наступит раньше. Техническое обслуживание таких автомобилей будет выполнено в полном объеме и никак не повлияет на гарантийные обязательства. Кроме того, если гарантия завода-изготовителя на автомобиль завершилась в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года, то бесплатное устранение производственной неисправности автомобиля может быть произведено в следующие два месяца, с 1 июня по 31 июля 2020 года.