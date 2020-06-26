Сейчас многие, по понятным причинам, вспоминают эпидемии, которые в разное время сотрясали человечество. Их относят к разряду событий огромного исторического масштаба, которые приводили не только к многочисленным жертвам. Хотя в таких случаях пугает прежде всего именно количество людских потерь, не стоит упускать из виду и приобретенный опыт. Уроки всегда должны извлекаться, а понимание того, как действовать при возникновении подобных проблем, сохраняться в исторической памяти
13 апреля в соответствии с постановлением Правительства Самарской области, «АВТОВАЗ», как системообразующее предприятие, возобновил работу сборочных линий в Тольятти. Также возобновил свою работу и завод «LADA Ижевск» в Удмуртии. Главный приоритет для АВТОВАЗа – это здоровье и безопасность каждого сотрудника. Предприятие полностью подготовилось к перезапуску с соблюдением санитарных правил. Все цеха, офисы, оборудование и инструменты были продезинфицированы. Сотрудники обеспечены масками, проведено информирование коллектива, выданы памятки о соблюдении санитарных правил. Приобретены термометры и организован контроль температуры тела работников в течение рабочего дня. На проходных, в рабочих зонах, столовых, зонах отдыха и в местах общего пользования нанесена разметка для поддержания безопасного расстояния. В столовых изменена схема рассадки, адаптирована схема раздачи блюд. Условия перезапуска были согласованы с первичной профсоюзной организацией и доведены до каждого руководителя подразделений. Также на АВТОВАЗе смещено по времени начало рабочих смен на разных линиях главного конвейера. При необходимости корректируется скорость сборочных линий. Это сделано для того, чтобы избежать больших скоплений работников как на территории предприятия, так и в транспорте, который доставляет наших сотрудников на работу и домой. Соответственно скорректировано расписание автобусов, работа детских садов и столовых. Сегодня на предприятии соблюдаются все требуемые Роспотребнадзором и Главным санитарным врачом РФ меры, по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Если эпидемиологическая ситуация в Самарской области и в Тольятти будет меняться, компания будет оперативно на это реагировать и принимать необходимые решения.
Наши дилеры открывались по мере снятия ограничений, работали и работают строго в соответствии с установленными санитарными нормами. Это стало возможно благодаря своевременным централизованным решениям, а также их оперативному внедрению со стороны наших партнеров на местах. Таким образом мы сохранили и дилерскую сеть, и доверие со стороны наших клиентов. Одной из поддерживающих мер в период длительной самоизоляции стал запуск онлайн-системы покупки автомобилей LADA на сайте lada.ru. Клиенты по-прежнему имеют возможность проверить автомобили, имеющиеся на складе у предпочитаемого дилера, и отправить свои контакты для обратного звонка. Система сама уведомит дилера, и менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации выбранного автомобиля и обсуждения деталей сделки, в том числе на условиях трейд-ин или с использованием кредита, установки дополнительного оборудования. До этого времени дистанционные продажи не были достаточно востребованы в автомобильной отрасли, но сейчас, очевидно, что их нужно развивать и люди к этому готовы.
Для укрепления отрасли, в первую очередь, очень важно стимулировать спрос со стороны потенциальных покупателей, делая автомобили еще более доступными. Специальные финансовые программы, включая государственную поддержку, и развитие онлайн-продаж, уже оказали свое положительное влияние. Мы видим положительную динамику наших продаж и сделаем все возможное для их дальнейшего восстановления.
Это не первый случай, когда АВТОВАЗ сталкивается с трудностями, и однозначно можно сказать, что самый ценный ресурс, который у нас есть,- это человеческий ресурс, будь то сотрудник АВТОВАЗ или сотрудник одного из более чем 300 дилерских центров LADA. Люди для нас на первом месте. Мы преодолеем все, работая вместе с уважением к друг другу.
"В первое время после начала активного распространения вируса компании, вернее люди их представляющие, переживали состояние определенного шока. Действия в основном сводились к остановке производства, закрытию предприятий и дилерских центров, торможению всей цепочки поставок." Читать далее
"Сейчас, с постепенным снятием ограничений, часть персонала продолжает работать дистанционно, а для вернувшихся на рабочие места сотрудников разработаны протоколы по соблюдению мер безопасности, социальной дистанции и мониторинга состояния здоровья. В таком же режиме работают и сотрудники заводов." Читать далее
"На сегодня, когда ситуация практически вернулась к нормальной, мы полностью обеспечили все меры по защите здоровья наших клиентов. Во всех дилерских центрах установлены санитайзеры, обозначены границы социальной дистанции, все сотрудники и клиенты, находятся в помещениях в масках и перчатках." Читать далее