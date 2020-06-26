Запущено ли уже производство после временной приостановки? Если пока нет, то когда планируется это сделать?

13 апреля в соответствии с постановлением Правительства Самарской области, «АВТОВАЗ», как системообразующее предприятие, возобновил работу сборочных линий в Тольятти. Также возобновил свою работу и завод «LADA Ижевск» в Удмуртии. Главный приоритет для АВТОВАЗа – это здоровье и безопасность каждого сотрудника. Предприятие полностью подготовилось к перезапуску с соблюдением санитарных правил. Все цеха, офисы, оборудование и инструменты были продезинфицированы. Сотрудники обеспечены масками, проведено информирование коллектива, выданы памятки о соблюдении санитарных правил. Приобретены термометры и организован контроль температуры тела работников в течение рабочего дня. На проходных, в рабочих зонах, столовых, зонах отдыха и в местах общего пользования нанесена разметка для поддержания безопасного расстояния. В столовых изменена схема рассадки, адаптирована схема раздачи блюд. Условия перезапуска были согласованы с первичной профсоюзной организацией и доведены до каждого руководителя подразделений. Также на АВТОВАЗе смещено по времени начало рабочих смен на разных линиях главного конвейера. При необходимости корректируется скорость сборочных линий. Это сделано для того, чтобы избежать больших скоплений работников как на территории предприятия, так и в транспорте, который доставляет наших сотрудников на работу и домой. Соответственно скорректировано расписание автобусов, работа детских садов и столовых. Сегодня на предприятии соблюдаются все требуемые Роспотребнадзором и Главным санитарным врачом РФ меры, по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Если эпидемиологическая ситуация в Самарской области и в Тольятти будет меняться, компания будет оперативно на это реагировать и принимать необходимые решения.