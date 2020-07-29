Какие уроки необходимо извлечь участникам автомобильного рынка из ситуации с COVID-19?

Пандемия коронавируса заставила многих производителей задуматься над тем, смогут ли они эффективно, а главное, оперативно реагировать на те процессы, которые происходят сегодня в мире. Бизнес больше не может позволить себе тратить дни, а может, и недели на обдумывание задач, сложность которых растет постоянно.

Сегодня очень важно иметь хорошо подготовленную команду настоящих профессионалов, которые не только будут вовлечены в работу, но и понимают даже самые мельчайшие аспекты в рамках своих компетенций. Необходимо искать новые пути развития бизнеса, например, с помощью современных онлайн-инструментов, при этом не забывая о традиционных и проверенных временем решениях, которые в будущем будут все еще актуальными.