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Коронавирус и автопром

Сейчас многие, по понятным причинам, вспоминают эпидемии, которые в разное время сотрясали человечество. Их относят к разряду событий огромного исторического масштаба, которые приводили не только к многочисленным жертвам. Хотя в таких случаях пугает прежде всего именно количество людских потерь, не стоит упускать из виду и приобретенный опыт. Уроки всегда должны извлекаться, а понимание того, как действовать при возникновении подобных проблем, сохраняться в исторической памяти

Наталья Астафьева
Toyota
29 июля 2020

Наталья Астафьева

Руководитель пресс-службы Toyota ООО "Тойота Мотор"

Пандемия COVID-19 стала общей проблемой, но первыми на себя удар этой инфекции приняли именно врачи и волонтеры. И, чтобы помочь тем, кто на передовой, компания приняла ряд оперативных мер. На своем заводе в Санкт-Петербурге Тойота произвела и передала городу 20 000 средств индивидуальной защиты. Также 45 автомобилей из корпоративного парка были переданы различным учреждениям Минздрава в Москве и еще 12 автомобилей – Санкт-Петербургу.

Какие инициативы и меры в рамках политики социальной ответственности были реализованы или реализуются вашей компанией в России и в других странах в связи с пандемией?

Пандемия COVID-19 стала общей проблемой, но первыми на себя удар этой инфекции приняли именно врачи и волонтеры. И, чтобы помочь тем, кто на передовой, компания приняла ряд оперативных мер.
На своем заводе в Санкт-Петербурге Тойота произвела и передала городу 20 000 средств индивидуальной защиты. Также 45 автомобилей из корпоративного парка были переданы различным учреждениям Минздрава в Москве и еще 12 автомобилей – Санкт-Петербургу.
Эти усилия стали частью глобальной кампании, в рамках которой Тойота переоборудовала производства для изготовления средств индивидуальной защиты.

Запущено ли уже производство в России (если таковое здесь есть) или глобально? Если пока нет, то когда планируется это сделать?

Завод в Санкт-Петербурге возобновил свою работу в полном объеме сразу после снятия ограничений – 12 мая.
И для Тойота возобновление деятельности в этот период стало своего рода переосмыслением абсолютно всех бизнес-процессов. Компания разработала и ввела дополнительные меры безопасности на всех этапах от производства до передачи ключей в руки клиенту. А также разработала и подписала с представителями дилерской сети Меморандум о соблюдении мер безопасности в дилерских центрах Тойота и Лексус в период пандемии COVID-19.

Каким образом можно поддержать в этот сложный период своих дилеров?

Для поддержки дилерской сети Тойота реализовала пакет мер поддержки. Он включал в себя гибкие финансовые условия сотрудничества и актуальные организационные изменения. Например, компания перенесла в онлайн процесс обучения в Академии Тойота и Лексус.

Какие меры необходимо предпринять для скорейшего восстановления рынка?

Что касается восстановления отрасли в целом, то здесь, наверное, до сих пор сложно давать какие-то прогнозы в долгосрочной перспективе. Пандемия COVID-19 полностью изменила привычный мир вокруг нас. Мы полагаем, что сейчас, как никогда, важно быстро реагировать на те изменения, которые происходят на рынке, и, конечно же, необходимо уметь слушать своих клиентов.
Например, чтобы вернуться к полноценной работе в кратчайшие сроки, в Тойота был разработан комплекс мер, позволяющий приобрести автомобили быстро, комфортно и безопасно. Компания предложила покупателям более выгодные условия на самые популярные модели марки и совместно с АО «Тойота Банк» подготовила специальные предложения со сниженной кредитной ставкой и минимальным стартовым взносом, а также скидки при покупке автомобилей в трейд-ин и приобретении в лизинг.

Какие уроки необходимо извлечь участникам автомобильного рынка из ситуации с COVID-19?

Пандемия коронавируса заставила многих производителей задуматься над тем, смогут ли они эффективно, а главное, оперативно реагировать на те процессы, которые происходят сегодня в мире. Бизнес больше не может позволить себе тратить дни, а может, и недели на обдумывание задач, сложность которых растет постоянно.
Сегодня очень важно иметь хорошо подготовленную команду настоящих профессионалов, которые не только будут вовлечены в работу, но и понимают даже самые мельчайшие аспекты в рамках своих компетенций. Необходимо искать новые пути развития бизнеса, например, с помощью современных онлайн-инструментов, при этом не забывая о традиционных и проверенных временем решениях, которые в будущем будут все еще актуальными.

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