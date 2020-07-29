Сейчас многие, по понятным причинам, вспоминают эпидемии, которые в разное время сотрясали человечество. Их относят к разряду событий огромного исторического масштаба, которые приводили не только к многочисленным жертвам. Хотя в таких случаях пугает прежде всего именно количество людских потерь, не стоит упускать из виду и приобретенный опыт. Уроки всегда должны извлекаться, а понимание того, как действовать при возникновении подобных проблем, сохраняться в исторической памяти
Пандемия COVID-19 стала общей проблемой, но первыми на себя удар этой инфекции приняли именно врачи и волонтеры. И, чтобы помочь тем, кто на передовой, компания приняла ряд оперативных мер.
На своем заводе в Санкт-Петербурге Тойота произвела и передала городу 20 000 средств индивидуальной защиты. Также 45 автомобилей из корпоративного парка были переданы различным учреждениям Минздрава в Москве и еще 12 автомобилей – Санкт-Петербургу.
Эти усилия стали частью глобальной кампании, в рамках которой Тойота переоборудовала производства для изготовления средств индивидуальной защиты.
Завод в Санкт-Петербурге возобновил свою работу в полном объеме сразу после снятия ограничений – 12 мая.
И для Тойота возобновление деятельности в этот период стало своего рода переосмыслением абсолютно всех бизнес-процессов. Компания разработала и ввела дополнительные меры безопасности на всех этапах от производства до передачи ключей в руки клиенту. А также разработала и подписала с представителями дилерской сети Меморандум о соблюдении мер безопасности в дилерских центрах Тойота и Лексус в период пандемии COVID-19.
Для поддержки дилерской сети Тойота реализовала пакет мер поддержки. Он включал в себя гибкие финансовые условия сотрудничества и актуальные организационные изменения. Например, компания перенесла в онлайн процесс обучения в Академии Тойота и Лексус.
Что касается восстановления отрасли в целом, то здесь, наверное, до сих пор сложно давать какие-то прогнозы в долгосрочной перспективе. Пандемия COVID-19 полностью изменила привычный мир вокруг нас. Мы полагаем, что сейчас, как никогда, важно быстро реагировать на те изменения, которые происходят на рынке, и, конечно же, необходимо уметь слушать своих клиентов.
Например, чтобы вернуться к полноценной работе в кратчайшие сроки, в Тойота был разработан комплекс мер, позволяющий приобрести автомобили быстро, комфортно и безопасно. Компания предложила покупателям более выгодные условия на самые популярные модели марки и совместно с АО «Тойота Банк» подготовила специальные предложения со сниженной кредитной ставкой и минимальным стартовым взносом, а также скидки при покупке автомобилей в трейд-ин и приобретении в лизинг.
Пандемия коронавируса заставила многих производителей задуматься над тем, смогут ли они эффективно, а главное, оперативно реагировать на те процессы, которые происходят сегодня в мире. Бизнес больше не может позволить себе тратить дни, а может, и недели на обдумывание задач, сложность которых растет постоянно.
Сегодня очень важно иметь хорошо подготовленную команду настоящих профессионалов, которые не только будут вовлечены в работу, но и понимают даже самые мельчайшие аспекты в рамках своих компетенций. Необходимо искать новые пути развития бизнеса, например, с помощью современных онлайн-инструментов, при этом не забывая о традиционных и проверенных временем решениях, которые в будущем будут все еще актуальными.
"В первое время после начала активного распространения вируса компании, вернее люди их представляющие, переживали состояние определенного шока. Действия в основном сводились к остановке производства, закрытию предприятий и дилерских центров, торможению всей цепочки поставок." Читать далее
"Сейчас, с постепенным снятием ограничений, часть персонала продолжает работать дистанционно, а для вернувшихся на рабочие места сотрудников разработаны протоколы по соблюдению мер безопасности, социальной дистанции и мониторинга состояния здоровья. В таком же режиме работают и сотрудники заводов." Читать далее
"На сегодня, когда ситуация практически вернулась к нормальной, мы полностью обеспечили все меры по защите здоровья наших клиентов. Во всех дилерских центрах установлены санитайзеры, обозначены границы социальной дистанции, все сотрудники и клиенты, находятся в помещениях в масках и перчатках." Читать далее
" Сегодня на предприятии соблюдаются все требуемые Роспотребнадзором и Главным санитарным врачом РФ меры, по недопущению распространения коронавирусной инфекции." Читать далее
"KMR&CIS оказала поддержку Акции взаимопомощи #МыВместе: мы пожертвовали 5 миллионов рублей на покрытие транспортных расходов, приобретение средств индивидуальной защиты и продуктов питания для волонтеров и пожилых людей, нуждающихся в помощи." Читать далее