"В первое время после начала активного распространения вируса компании, вернее люди их представляющие, переживали состояние определенного шока. Действия в основном сводились к остановке производства, закрытию предприятий и дилерских центров, торможению всей цепочки поставок."

Коронавирус и автопром Высказался в рамках следующего круглого стола: Сейчас многие, по понятным причинам, вспоминают эпидемии, которые в разное время сотрясали человечество. Их относят к разряду событий огромного исторического масштаба, которые приводили не только к многочисленным жертвам. Хотя в таких случаях пугает прежде всего именно количество людских потерь, не стоит упускать из виду и приобретенный опыт. Уроки всегда должны извлекаться, а понимание того, как действовать при возникновении подобных проблем, сохраняться в исторической памяти Сергей Мышлявцев главный редактор портала MotorPage.ru

"В первое время после начала активного распространения вируса компании, вернее люди их представляющие, переживали состояние определенного шока. Действия в основном сводились к остановке производства, закрытию предприятий и дилерских центров, торможению всей цепочки поставок."

В каком-то смысле нам с вами повезло. Не каждому поколению людей доводилось на своем веку переживать такие вызовы, находить силы противостоять им и собирать, пусть и дорогой ценой, знания о том, как справляться с подобными напастями.

Вирус затронул все области жизни. Не остался в стороне и автомобильный бизнес, а вместе с ним и авторынок.

В рамках нашего традиционного Круглого стола предлагаю обсудить влияние пандемии на этот достаточно большой по объему сектор и мировой, и российской экономики. Ведь большинство автомобильных компаний, работающих в нашей стране, по сути, части глобальных корпораций.

В первое время после начала активного распространения вируса компании, вернее люди их представляющие, переживали состояние определенного шока. Действия в основном сводились к остановке производства, закрытию предприятий и дилерских центров, торможению всей цепочки поставок. В тот момент пошла волна пресс-релизов, главным содержанием которых было сообщение, как раз, об этом - автомобильный бизнес замирает и скоро встанет совсем.

Затем была стадия привыкания к новым реалиям удаленной, самоизолированной жизни. Все функции, которые можно было выполнять “из дома”, возобновились. Компании стали распространять информацию о том, что продолжаются разработки новых моделей, а их запуски, если и переносятся, то обязательно состоятся. Так оно и произошло.

Немного привыкнув к онлайн деятельности и перестроившись, автопроизводители стали проводить в Интернете практически все те мероприятия, которые ранее организовывались только вживую. Запуски новых моделей, обучение, технические семинары.

Маркетинг, и так давно и прочно обосновавшийся в онлайне, также получил свежий стимул и, заодно, много новаторских идей. Например, поддержка новых форм проведения концертов стала, можно сказать, своеобразной визитной карточкой одной из корейских компаний. В ситуации, когда из-за пандемии коронавируса многим пришлось отменить или отложить посещение массовых мероприятий, корейцы придумали, как организовать общий праздник и подарить автовладельцам положительные эмоции в обстановке безопасности и комфорта собственных автомобилей. Компания провела автоконцерт Stage X в пригороде Сеула. В ходе трехдневного фестиваля на площадке ежедневно собиралось до 300 машин, а насладиться живыми выступлениями артистов из салонов припаркованных автомобилей с соблюдением безопасной дистанции смогли в общей сложности более 1000 человек. Благодаря принятым мерам, организаторы смогли обеспечить максимальную безопасность в соответствии с медицинскими требованиями.

«Учитывая непростое время, в которое мы живем, нам очень важно находить способы безопасно проводить массовые культурные мероприятия, — так сказала по поводу этого шоу вице-президент компании и глава глобального направления экспериментального маркетинга. Любопытно, получит ли эта новая форма проведения концертов продолжение после завершения истории с COVID-19.

А пока компании, привыкнув к новым реалиям и совсем уж обжившись в обстановке борьбы с вирусом, запустили различные социально-ориентированные инициативы. Кто, как говорится, чем мог стал помогать медикам и волонтерам. Им передавались автомобили для помощи пострадавшим и больным, для перевозки продуктов и медикаментов пожилым людям в различных городах и регионах России. Была и адресная помощь больницам, и передача и распространение средств индивидуальной защиты для врачей, медперсонала и социальных работников. В основном, автокомпании помогали прежде всего, естественно, автомобилями.

В известной итальянской автокомпании пошли дальше. Там переоборудовали часть помещений для производства суперкаров в цеха для изготовления масок и защитных пластиковых экранов. Вся эта новая, непрофильная, продукция компании направлялась прямиком в одну из местных больниц. Производство медицинских защитных средств выполняли сотрудники в “довирусной” жизни занятые в подразделении, изготовляющем салоны автомобилей и их специальные версии. Масок выпускалось не очень много - 1000 штук в день, а защитные экраны для лица печатались на 3D принтерах в количестве 200 штук ежедневно. Оборудование для этого, кстати, позаимствовали из отдела разработки и производства карбоновых деталей!

Словосочетание “кризисный PR” приобрело в период пандемии, по моему мнению, более гуманистический смысл. Если раньше такие “связи с общественностью” предполагали защиту пошатнувшегося по какой-то причине реноме компании, то в нынешних условиях усилия пиарщиков, а стало быть и самих компаний перенаправились не просто на работу с общественностью, а на помощь этой самой общественности в кризисное время.

И вот настал момент рапортовать о возобновлении производства. В соответствии с уже устоявшейся практикой в обязательном порядке надо упоминать о том, что производятся автомобили теперь исключительно с соблюдением мер противовирусной безопасности. Так в 20-х числах мая один из английских автопроизводителей отчитался перед всем миром о первом автомобиле, который был собран и сошел с конвейера в полном соответствии с новыми требованиями по соблюдению социальной дистанции. Это знаменательное событие произошло после возобновления производства, которое было остановлено ранее из-за коронавируса.

Компания известила всех о том, что постепенное возвращение к нормальному объему выпуска автомобилей будет сопровождаться соблюдением социальной дистанции, мерами по мониторингу здоровья и гигиены, которые последуют за обширной проверкой заводских линий, инженерных и офисных помещений. Состояние здоровья рабочих и сотрудников ставится в приоритет, что будет выражаться в постоянном наблюдении за температурой тела при помощи специальных камер, ограничениями минимальной дистанции в 2 метра между людьми и другими мерами безопасности.

Для некоторых компаний вирус совпал с уникальными моментами в их истории. Так один известный немецкий концерн отметил в столь необычной обстановке 100-е по счету ежегодное общее собрание. Пандемия стала хорошей иллюстрацией к выступлению руководителей о том, что в истории компании были разнообразные и иногда очень серьезные вызовы. Перед одним из них она и оказалась в очередной раз в этот момент своего более чем столетнего развития. “Каждая сложная ситуация предоставляет возможность компании выйти из нее еще более сильной!” - такие слова, уверен, звучали неоднократно в речи выступающих в тот день.

В конце мая пришло обнадеживающее для российского автомобильного рынка известие. С 1-го июня будут открыты для продажи автомобилей все дилерские центры, по крайней мере, в Москве. Пожалуй, такую новость можно назвать самой важной и позитивной даже в сравнении с началом производства на автомобильных заводах. Все же прекрасно понимали, что без продаж выпуск автомобилей - это лишь поддержка занятости для работников, собирающих их на конвейерах. Теперь, надеемся, жизнь в автомире будет налаживаться.

Хотя пока не объявлена окончательная победа над напастью под громким именем COVID-19, считаю уместным по горячим следам поговорить о том, какие уроки автобизнес может вынести из такой нетривиальной ситуации. Возможно, этот опыт, как всегда случается, несет в себе и позитивные моменты, то, что пригодится нам всем в будущем? Об этом мы и попросили высказаться участников нашего самоизолированного и удаленного от всех на безопасное расстояние Круглого стола.