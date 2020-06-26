Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

Коронавирус и автопром

Сейчас многие, по понятным причинам, вспоминают эпидемии, которые в разное время сотрясали человечество. Их относят к разряду событий огромного исторического масштаба, которые приводили не только к многочисленным жертвам. Хотя в таких случаях пугает прежде всего именно количество людских потерь, не стоит упускать из виду и приобретенный опыт. Уроки всегда должны извлекаться, а понимание того, как действовать при возникновении подобных проблем, сохраняться в исторической памяти

Сергей Мышлявцев
26 июня 2020

Сергей Мышлявцев

главный редактор портала MotorPage.ru

"В первое время после начала активного распространения вируса компании, вернее люди их представляющие, переживали состояние определенного шока. Действия в основном сводились к остановке производства, закрытию предприятий и дилерских центров, торможению всей цепочки поставок."

В каком-то смысле нам с вами повезло. Не каждому поколению людей доводилось на своем веку переживать такие вызовы, находить силы противостоять им и собирать, пусть и дорогой ценой, знания о том, как справляться с подобными напастями.

Вирус затронул все области жизни. Не остался в стороне и автомобильный бизнес, а вместе с ним и авторынок.

В рамках нашего традиционного Круглого стола предлагаю обсудить влияние пандемии на этот достаточно большой по объему сектор и мировой, и российской экономики. Ведь большинство автомобильных компаний, работающих в нашей стране, по сути, части глобальных корпораций.

В первое время после начала активного распространения вируса компании, вернее люди их представляющие, переживали состояние определенного шока. Действия в основном сводились к остановке производства, закрытию предприятий и дилерских центров, торможению всей цепочки поставок. В тот момент пошла волна пресс-релизов, главным содержанием которых было сообщение, как раз, об этом - автомобильный бизнес замирает и скоро встанет совсем. 

Затем была стадия привыкания к новым реалиям удаленной, самоизолированной жизни. Все функции, которые можно было выполнять “из дома”, возобновились. Компании стали распространять информацию о том, что продолжаются разработки новых моделей, а их запуски, если и переносятся, то обязательно состоятся. Так оно и произошло.

Немного привыкнув к онлайн деятельности и перестроившись, автопроизводители стали проводить в Интернете практически все те мероприятия, которые ранее организовывались только вживую. Запуски новых моделей, обучение, технические семинары.

Маркетинг, и так давно и прочно обосновавшийся в онлайне, также получил свежий стимул и, заодно, много новаторских идей. Например, поддержка новых форм проведения концертов стала, можно сказать, своеобразной визитной карточкой одной из корейских компаний. В ситуации, когда из-за пандемии коронавируса многим пришлось отменить или отложить посещение массовых мероприятий, корейцы придумали, как организовать общий праздник и подарить автовладельцам положительные эмоции в обстановке безопасности и комфорта собственных автомобилей. Компания провела автоконцерт Stage X в пригороде Сеула. В ходе трехдневного фестиваля на площадке ежедневно собиралось до 300 машин, а насладиться живыми выступлениями артистов из салонов припаркованных автомобилей с соблюдением безопасной дистанции смогли в общей сложности более 1000 человек. Благодаря принятым мерам, организаторы смогли обеспечить максимальную безопасность в соответствии с медицинскими требованиями.

«Учитывая непростое время, в которое мы живем, нам очень важно находить способы безопасно проводить массовые культурные мероприятия, — так сказала по поводу этого шоу вице-президент компании и глава глобального направления экспериментального маркетинга. Любопытно, получит ли эта новая форма проведения концертов продолжение после завершения истории с COVID-19.

А пока компании, привыкнув к новым реалиям и совсем уж обжившись в  обстановке борьбы с вирусом, запустили различные социально-ориентированные инициативы. Кто, как говорится, чем мог стал помогать медикам и волонтерам. Им передавались автомобили для помощи пострадавшим и больным, для перевозки продуктов и медикаментов пожилым людям в различных городах и регионах России. Была и адресная помощь больницам, и передача и распространение средств индивидуальной защиты для врачей, медперсонала и социальных работников. В основном, автокомпании помогали прежде всего, естественно, автомобилями.  

В известной итальянской автокомпании пошли дальше. Там переоборудовали часть помещений для производства суперкаров в цеха для изготовления масок и защитных пластиковых экранов. Вся эта новая, непрофильная, продукция компании направлялась прямиком в одну из местных больниц. Производство медицинских защитных средств выполняли сотрудники в “довирусной” жизни занятые в подразделении, изготовляющем салоны автомобилей и их специальные версии. Масок выпускалось не очень много - 1000 штук в день, а защитные экраны для лица печатались на 3D принтерах в количестве 200 штук ежедневно. Оборудование для этого, кстати, позаимствовали из отдела разработки и производства карбоновых деталей!

Словосочетание “кризисный PR” приобрело в период пандемии, по моему мнению, более гуманистический смысл. Если раньше такие “связи с общественностью” предполагали защиту пошатнувшегося по какой-то причине реноме компании, то в нынешних условиях усилия пиарщиков, а стало быть и самих компаний перенаправились не просто на работу с общественностью, а на помощь этой самой общественности в кризисное время.

И вот настал момент рапортовать о возобновлении производства. В соответствии с уже устоявшейся практикой в обязательном порядке надо упоминать о том, что производятся автомобили теперь исключительно с соблюдением мер противовирусной безопасности. Так в 20-х числах мая один из английских автопроизводителей отчитался перед всем миром о первом автомобиле, который был собран и сошел с конвейера в полном соответствии с новыми требованиями по соблюдению социальной дистанции. Это знаменательное событие произошло после возобновления производства, которое было остановлено ранее из-за коронавируса. 

Компания известила всех о том, что постепенное возвращение к нормальному объему выпуска автомобилей будет сопровождаться соблюдением социальной дистанции, мерами по мониторингу здоровья и гигиены, которые последуют за обширной проверкой заводских линий, инженерных и офисных помещений. Состояние здоровья рабочих и сотрудников ставится в приоритет, что будет выражаться в постоянном наблюдении за температурой тела при помощи специальных камер, ограничениями минимальной дистанции в 2 метра между людьми и другими мерами безопасности.

Для некоторых компаний вирус совпал с уникальными моментами в их истории. Так один известный немецкий концерн отметил в столь необычной обстановке 100-е по счету ежегодное общее собрание. Пандемия стала хорошей иллюстрацией к выступлению руководителей о том, что в истории компании были разнообразные и иногда очень серьезные вызовы. Перед одним из них она и оказалась в очередной раз в этот момент своего более чем столетнего развития. “Каждая сложная ситуация предоставляет возможность компании выйти из нее еще более сильной!” - такие слова, уверен, звучали неоднократно в речи выступающих в тот день.

В конце мая пришло обнадеживающее для российского автомобильного рынка известие. С 1-го июня будут открыты для продажи автомобилей все дилерские центры, по крайней мере, в Москве. Пожалуй, такую новость можно назвать самой важной и позитивной даже в сравнении с началом производства на автомобильных заводах. Все же прекрасно понимали, что без продаж выпуск автомобилей - это лишь поддержка занятости для работников, собирающих их на конвейерах. Теперь, надеемся, жизнь в автомире будет налаживаться.

Хотя пока не объявлена окончательная победа над напастью под громким именем COVID-19, считаю уместным по горячим следам поговорить о том, какие уроки автобизнес может вынести из такой нетривиальной ситуации. Возможно, этот опыт, как всегда случается, несет в себе и позитивные моменты, то, что пригодится нам всем в будущем? Об этом мы и попросили высказаться участников нашего самоизолированного и удаленного от всех на безопасное расстояние Круглого стола.

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