Какие инициативы и меры в рамках политики социальной ответственности были реализованы или реализуются вашей компанией в России и в других странах в связи с пандемией?

Ещё в начале апреля, мы предприняли меры по борьбе с инфекцией. Все наши дилерские центры были закрыты, для того чтобы минимизировать контакты между людьми. Мы обратились к нашим клиентам с официальным обращением, в котором подробно объяснили причины, почему это произошло. Надо сказать, что субаристы отнеслись к этому с пониманием, трезво оценивая все риски, связанные с пандемией. На сегодня, когда ситуация практически вернулась к нормальной, мы полностью обеспечили все меры по защите здоровья наших клиентов. Во всех дилерских центрах установлены санитайзеры, обозначены границы социальной дистанции, все сотрудники и клиенты, находятся в помещениях в масках и перчатках. Мы выдаём автомобили только после полной санитарной обработки. Надо сказать, что наши зарубежные коллеги пошли точно таким же путём, понимая всю важность момента, и осознавая, что самое ценное, что есть у нашего бренда – люди.