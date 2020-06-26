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Высказался в рамках следующего круглого стола:

Коронавирус и автопром

Сейчас многие, по понятным причинам, вспоминают эпидемии, которые в разное время сотрясали человечество. Их относят к разряду событий огромного исторического масштаба, которые приводили не только к многочисленным жертвам. Хотя в таких случаях пугает прежде всего именно количество людских потерь, не стоит упускать из виду и приобретенный опыт. Уроки всегда должны извлекаться, а понимание того, как действовать при возникновении подобных проблем, сохраняться в исторической памяти

Наталия Руденко
Subaru
26 июня 2020

Наталия Руденко

Руководитель отдела по связям с общественностью ООО «Субару Мотор»

"На сегодня, когда ситуация практически вернулась к нормальной, мы полностью обеспечили все меры по защите здоровья наших клиентов. Во всех дилерских центрах установлены санитайзеры, обозначены границы социальной дистанции, все сотрудники и клиенты, находятся в помещениях в масках и перчатках."

Какие инициативы и меры в рамках политики социальной ответственности были реализованы или реализуются вашей компанией в России и в других странах в связи с пандемией?

Ещё в начале апреля, мы предприняли меры по борьбе с инфекцией. Все наши дилерские центры были закрыты, для того чтобы минимизировать контакты между людьми. Мы обратились к нашим клиентам с официальным обращением, в котором подробно объяснили причины, почему это произошло. Надо сказать, что субаристы отнеслись к этому с пониманием, трезво оценивая все риски, связанные с пандемией. На сегодня, когда ситуация практически вернулась к нормальной, мы полностью обеспечили все меры по защите здоровья наших клиентов. Во всех дилерских центрах установлены санитайзеры, обозначены границы социальной дистанции, все сотрудники и клиенты, находятся в помещениях в масках и перчатках. Мы выдаём автомобили только после полной санитарной обработки. Надо сказать, что наши зарубежные коллеги пошли точно таким же путём, понимая всю важность момента, и осознавая, что самое ценное, что есть у нашего бренда – люди.

Запущено ли уже производство в России (если таковое здесь есть) или глобально? Если пока нет, то когда планируется это сделать?

Производства в России у нас нет. Заводы в Японии, с которых в Россию поставляются автомобили, полностью возобновили свою работу.

Каким образом можно поддержать в этот сложный период своих дилеров?

В период самоизоляции, мы не устанавливали для дилеров планов по продажам, также, мы отменили проценты за консигнационные автомобили. Сейчас, когда ситуация изменилась, мы находимся в постоянном диалоге с нашими партнёрами. Мы постоянно предлагаем новые схемы стимулирования продаж, разрабатываем новые инструменты, устанавливаем планы, исходя исключительно из нынешней ситуации.

Какие меры необходимо предпринять для скорейшего восстановления рынка?

Нам бы хотелось, чтобы государство не бросало нас одних, в этот сложный период. Нужно стимулировать покупателей, внедрять новые программы поддержки. Со своей стороны, мы будем предлагать как новые инструменты продаж, в частности цифровые, так и специальные акции, которые помогут нашим покупателям приобрести автомобили на выгодных условиях.

Какие уроки необходимо извлечь участникам автомобильного рынка из ситуации с COVID-19?

Сложно сказать, какие уроки. Главный урок – наш мир безумно хрупкая система, которая постоянно подвергается опасности. Производителям нужно выстроить такую модель бизнеса, при которой любой кризис, подобный нынешнему, будет минимально влиять на их деятельность. Прежде всего, это может касаться новых каналов продаж, и новых подходов в работе с клиентами в условиях той же самоизоляции. 

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