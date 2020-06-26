Сейчас многие, по понятным причинам, вспоминают эпидемии, которые в разное время сотрясали человечество. Их относят к разряду событий огромного исторического масштаба, которые приводили не только к многочисленным жертвам. Хотя в таких случаях пугает прежде всего именно количество людских потерь, не стоит упускать из виду и приобретенный опыт. Уроки всегда должны извлекаться, а понимание того, как действовать при возникновении подобных проблем, сохраняться в исторической памяти
Ещё в начале апреля, мы предприняли меры по борьбе с инфекцией. Все наши дилерские центры были закрыты, для того чтобы минимизировать контакты между людьми. Мы обратились к нашим клиентам с официальным обращением, в котором подробно объяснили причины, почему это произошло. Надо сказать, что субаристы отнеслись к этому с пониманием, трезво оценивая все риски, связанные с пандемией. На сегодня, когда ситуация практически вернулась к нормальной, мы полностью обеспечили все меры по защите здоровья наших клиентов. Во всех дилерских центрах установлены санитайзеры, обозначены границы социальной дистанции, все сотрудники и клиенты, находятся в помещениях в масках и перчатках. Мы выдаём автомобили только после полной санитарной обработки. Надо сказать, что наши зарубежные коллеги пошли точно таким же путём, понимая всю важность момента, и осознавая, что самое ценное, что есть у нашего бренда – люди.
Производства в России у нас нет. Заводы в Японии, с которых в Россию поставляются автомобили, полностью возобновили свою работу.
В период самоизоляции, мы не устанавливали для дилеров планов по продажам, также, мы отменили проценты за консигнационные автомобили. Сейчас, когда ситуация изменилась, мы находимся в постоянном диалоге с нашими партнёрами. Мы постоянно предлагаем новые схемы стимулирования продаж, разрабатываем новые инструменты, устанавливаем планы, исходя исключительно из нынешней ситуации.
Нам бы хотелось, чтобы государство не бросало нас одних, в этот сложный период. Нужно стимулировать покупателей, внедрять новые программы поддержки. Со своей стороны, мы будем предлагать как новые инструменты продаж, в частности цифровые, так и специальные акции, которые помогут нашим покупателям приобрести автомобили на выгодных условиях.
Сложно сказать, какие уроки. Главный урок – наш мир безумно хрупкая система, которая постоянно подвергается опасности. Производителям нужно выстроить такую модель бизнеса, при которой любой кризис, подобный нынешнему, будет минимально влиять на их деятельность. Прежде всего, это может касаться новых каналов продаж, и новых подходов в работе с клиентами в условиях той же самоизоляции.
"В первое время после начала активного распространения вируса компании, вернее люди их представляющие, переживали состояние определенного шока. Действия в основном сводились к остановке производства, закрытию предприятий и дилерских центров, торможению всей цепочки поставок." Читать далее
"Сейчас, с постепенным снятием ограничений, часть персонала продолжает работать дистанционно, а для вернувшихся на рабочие места сотрудников разработаны протоколы по соблюдению мер безопасности, социальной дистанции и мониторинга состояния здоровья. В таком же режиме работают и сотрудники заводов." Читать далее