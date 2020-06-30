Сейчас многие, по понятным причинам, вспоминают эпидемии, которые в разное время сотрясали человечество. Их относят к разряду событий огромного исторического масштаба, которые приводили не только к многочисленным жертвам. Хотя в таких случаях пугает прежде всего именно количество людских потерь, не стоит упускать из виду и приобретенный опыт. Уроки всегда должны извлекаться, а понимание того, как действовать при возникновении подобных проблем, сохраняться в исторической памяти
На глобальном уровне была запущена программа KIA Promise, она продлевает сервисное покрытие автомобилей, у которых заканчивается срок гарантии. В России программа охватывает период с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г., сервисное покрытие всех соответствующих автомобилей продлевается до 31 августа 2020 года.
В России компанией KIA Motors Russia & CIS было принято решение о предоставлении возможности отсрочки прохождения регулярного технического обслуживания при наличии уважительных причин, связанных с пандемией COVID-19.
Кроме того, KMR&CIS оказала поддержку Акции взаимопомощи #МыВместе: мы пожертвовали 5 миллионов рублей на покрытие транспортных расходов, приобретение средств индивидуальной защиты и продуктов питания для волонтеров и пожилых людей, нуждающихся в помощи. Так же из корпоративного парка компании в распоряжение оперативного штаба было предоставлено 16 автомобилей. Дилеры KIA в других регионах России присоединились к Акции и предоставляли свои автомобили для волонтеров.
KIA Motors Slovakia (европейский завод KIA) пожертвовала 200 000 евро для приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких и оказания помощи в борьбе с COVID-19. Представительство в Словакии также выделило 140 000 евро на приобретение медицинского оборудования для университетского госпиталя в Мартине.
На заводе KIA в штате Джорджия, США, KIA Motors America организовала производство средств индивидуальной зашиты. В частности, запланировано выпустить до 300 000 защитных масок, которые распространяются по больницам и другим медицинским учреждениям штата.
Производственные площадки по всему миру, включая наших российских партнеров Автотор и HMMR, уже возобновили свою работу.
Для дилерских предприятий текущий период, безусловно, является крайне непростым. Со своей стороны KIA разработала несколько решений для поддержки дилеров, мы рассчитываем, что все они справятся с этой кризисной ситуацией. Уверены, что премьеры новых моделей Kia во втором полугодии помогут привлечь дополнительное внимание клиентов.
На наш взгляд, процесс восстановления автомобильного рынка будет не очень быстрым. И спрогнозировать, когда это произойдет, при текущих обстоятельствах, пока не представляется возможным.
Уверены, дополнительное финансирование госпрограмм позволит большему количеству людей воспользоваться кредитными инструментами для покупки нового автомобиля. Со стороны компании мы сохраняем план запуска новых моделей на второе полугодие 2020 года. Мы создали отличные условия для покупки новых автомобилей, а также реализуем сертифицированные автомобили с пробегом по программе «KIA Уверен».
Независимо от внешних обстоятельств компания всегда должна оставаться рядом с клиентами, поддержка местных сообществ и взаимопомощь стали важными элементами повседневной жизни за эти месяцы.
Быстрая адаптация к меняющимся условиям также вошла в число приоритетных навыков, необходимых компаниям и обычным людям. Сложившаяся ситуация побудила нас ускорить ранее запланированное внедрение цифровых инструментов для покупки автомобиля. Многие наши дилеры запустили механизмы онлайн-продаж. Онлайн формат не станет ключевым инструментом реализации автомобилей, но, несомненно, обретет свою аудиторию, а главное – облегчит процесс выбора.
"В первое время после начала активного распространения вируса компании, вернее люди их представляющие, переживали состояние определенного шока. Действия в основном сводились к остановке производства, закрытию предприятий и дилерских центров, торможению всей цепочки поставок." Читать далее
"Сейчас, с постепенным снятием ограничений, часть персонала продолжает работать дистанционно, а для вернувшихся на рабочие места сотрудников разработаны протоколы по соблюдению мер безопасности, социальной дистанции и мониторинга состояния здоровья. В таком же режиме работают и сотрудники заводов." Читать далее
"На сегодня, когда ситуация практически вернулась к нормальной, мы полностью обеспечили все меры по защите здоровья наших клиентов. Во всех дилерских центрах установлены санитайзеры, обозначены границы социальной дистанции, все сотрудники и клиенты, находятся в помещениях в масках и перчатках." Читать далее
" Сегодня на предприятии соблюдаются все требуемые Роспотребнадзором и Главным санитарным врачом РФ меры, по недопущению распространения коронавирусной инфекции." Читать далее