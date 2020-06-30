Какие инициативы и меры в рамках политики социальной ответственности были реализованы или реализуются вашей компанией в России и в других странах в связи с пандемией?

На глобальном уровне была запущена программа KIA Promise, она продлевает сервисное покрытие автомобилей, у которых заканчивается срок гарантии. В России программа охватывает период с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г., сервисное покрытие всех соответствующих автомобилей продлевается до 31 августа 2020 года.

В России компанией KIA Motors Russia & CIS было принято решение о предоставлении возможности отсрочки прохождения регулярного технического обслуживания при наличии уважительных причин, связанных с пандемией COVID-19.

Кроме того, KMR&CIS оказала поддержку Акции взаимопомощи #МыВместе: мы пожертвовали 5 миллионов рублей на покрытие транспортных расходов, приобретение средств индивидуальной защиты и продуктов питания для волонтеров и пожилых людей, нуждающихся в помощи. Так же из корпоративного парка компании в распоряжение оперативного штаба было предоставлено 16 автомобилей. Дилеры KIA в других регионах России присоединились к Акции и предоставляли свои автомобили для волонтеров.

KIA Motors Slovakia (европейский завод KIA) пожертвовала 200 000 евро для приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких и оказания помощи в борьбе с COVID-19. Представительство в Словакии также выделило 140 000 евро на приобретение медицинского оборудования для университетского госпиталя в Мартине.

На заводе KIA в штате Джорджия, США, KIA Motors America организовала производство средств индивидуальной зашиты. В частности, запланировано выпустить до 300 000 защитных масок, которые распространяются по больницам и другим медицинским учреждениям штата.