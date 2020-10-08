Как бы вы оценили ситуацию со своей дилерской сетью? Произошло ли ее сокращение по причине кризиса? Или, согласно принципу "кризис - это новые возможности" удалось укрепить и расширить дилерскую сеть, сделать ее более эффективной?

Сложившиеся условия побудили нас и дилеров перестраивать схемы работы и находить новые формы ведения бизнеса. В связи с этим, на первый план вышли онлайн-форматы взаимодействия с клиентами. Был модернизирован онлайн-сервис «Автомобили в наличии», позволяющий теперь не только бронировать автомобили и вносить депозит, но и дистанционно заключать сделки с некоторыми дилерами с возможностью полной оплаты автомобиля и его доставки по указанному клиентом адресу. В период самоизоляции многие дилерские центры Jaguar Land Rover стали предлагать услугу выездного тест-драйва, которая доступна и сейчас.

На данный момент мы можем наблюдать активное оживление среди дилеров – в июле открылся новый ДЦ в Ставрополе, а многие центры за последние несколько месяцев прошли реконструкцию в соответствии с фирменным стандартом ARCH.

Jaguar Land Rover Россия находится на постоянной связи со своими дилерами. Совместно мы вырабатываем новые инструменты взаимодействия, позволяющие бизнесу повышать свою продуктивность, прикладываем все усилия, чтобы приспособить наши рабочие процессы к нестандартным, но уже привычным обстоятельствам.