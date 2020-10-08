Несмотря на небольшой рост российского автомобильного рынка в последние месяцы, пока нельзя говорить о какой-то устойчивой позитивной тенденции. Тем не менее, государство, запустив программы поддержки, помогает автопрому пережить трудные времена. А что предпринимают автомобильные компании? Как видится ситуация с их стороны? Каковы прогнозы? Ответы на эти и другие вопросы мы надеемся получить в рамках нашего очередного Круглого стола, пригласив поучаствовать в нем представителей автокомпаний
Действительно, сегодня наши клиенты могут в полной мере взаимодействовать с нашими дилерами, приобретать автомобили и получать услуги сервиса. Благодаря возобновлению работы цепочек поставок, мы стремимся поддерживать ассортимент наших автомобилей на достаточном и в тоже время не избыточном для дилеров уровне.
Среди наших клиентов становится все более востребованной возможность приобрести автомобиль по предварительному заказу, в том числе благодаря нашему онлайн-ресурсу JLR Connect.
Сложившиеся условия побудили нас и дилеров перестраивать схемы работы и находить новые формы ведения бизнеса. В связи с этим, на первый план вышли онлайн-форматы взаимодействия с клиентами. Был модернизирован онлайн-сервис «Автомобили в наличии», позволяющий теперь не только бронировать автомобили и вносить депозит, но и дистанционно заключать сделки с некоторыми дилерами с возможностью полной оплаты автомобиля и его доставки по указанному клиентом адресу. В период самоизоляции многие дилерские центры Jaguar Land Rover стали предлагать услугу выездного тест-драйва, которая доступна и сейчас.
На данный момент мы можем наблюдать активное оживление среди дилеров – в июле открылся новый ДЦ в Ставрополе, а многие центры за последние несколько месяцев прошли реконструкцию в соответствии с фирменным стандартом ARCH.
Jaguar Land Rover Россия находится на постоянной связи со своими дилерами. Совместно мы вырабатываем новые инструменты взаимодействия, позволяющие бизнесу повышать свою продуктивность, прикладываем все усилия, чтобы приспособить наши рабочие процессы к нестандартным, но уже привычным обстоятельствам.
Осенью на российском рынке появится долгожданный новый Land Rover Defender, уже открыт прием заказов на спецверсии 21 модельного года для Range Rover и Range Rover Sport, а в следующем году к ним присоединятся специальные серии Range Rover Evoque.
Обновились практически все модели Jaguar. Весной этого года в России стартовали продажи обновленного F-TYPE с широким рядом усовершенствованных технологий, также ожидаем изменений для Jaguar XF и F-PACE и E-PACE 21 модельного года.
Кроме того, компания продолжает активно развивать электрические и гибридные технологии. Так, электрический кроссовер Jaguar I-PACE в 21 модельном году стал еще более инновационным за счет новой информационно-развлекательной системы Pivi Pro и возможности ускоренной зарядки.
Согласно различным прогнозам, падение рынка новых автомобилей в этом году может составить от 20% до 50%. При этом продажи в премиальном сегменте будут чувствовать себя более уверенно. Несмотря на дефицит наших автомобилей в первой половине года, мы планируем сохранить свою долю рынка в соответствующих сегментах благодаря ряду новинок, представленных в прошлом году и запланированных на текущий год, а также сформировавшемуся банку клиентских заказов на новые и существующие модели. Мы внимательно следим за ситуацией на рынке, и у компании есть все возможности, чтобы оперативно реагировать на изменения и адаптироваться к новым условиям.
"После предыдущего спада российский автобизнес успел восстановить объемы продаж новых автомобилей до предкризисного уровня 2008 года - и даже установить новый абсолютный рекорд - в 2012 году." Читать далее
"Мы не испытывали проблем с нехваткой автомобилей и смогли за прошедшие три месяца реализовать на 22,4% больше единиц, чем за аналогичный период 2019 года." Читать далее