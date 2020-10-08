"После предыдущего спада российский автобизнес успел восстановить объемы продаж новых автомобилей до предкризисного уровня 2008 года - и даже установить новый абсолютный рекорд - в 2012 году."

Российский авторынок иногда падает. Что делать? Высказался в рамках следующего круглого стола: Несмотря на небольшой рост российского автомобильного рынка в последние месяцы, пока нельзя говорить о какой-то устойчивой позитивной тенденции. Тем не менее, государство, запустив программы поддержки, помогает автопрому пережить трудные времена. А что предпринимают автомобильные компании? Как видится ситуация с их стороны? Каковы прогнозы? Ответы на эти и другие вопросы мы надеемся получить в рамках нашего очередного Круглого стола, пригласив поучаствовать в нем представителей автокомпаний Сергей Мышлявцев главный редактор портала MotorPage.ru

"После предыдущего спада российский автобизнес успел восстановить объемы продаж новых автомобилей до предкризисного уровня 2008 года - и даже установить новый абсолютный рекорд - в 2012 году."

Пора бы нам уже и привыкнуть. Очередная напасть. Автомобили в России продаются сейчас не в тех объемах, каких хотелось бы. А в каких хотелось бы? Просто немного больше? Или в рекордных объемах, которые были до кризиса 2014 года? Полезно задавать себе вопросы. Иногда можно выйти на более глубокий уровень понимания ситуации, это - как минимум.

Характерно, что, несмотря на все взлеты и падения, пропорционально объем российского автомобильного рынка практически не меняется в сравнении с остальными странами. По числу новых, ежегодно продаваемых, легковых автомобилей мы стабильно - на протяжении уже более 10 лет - балансируем на грани ТОП4-ТОП5 европейских стран. Если сравнивать нас со всем миром, то также стабильно, мы, из года в год, входим в ТОП10-ТОП11. Наш рынок, как и все прочие, реагирует снижением продаж в не лучшее для экономики время и затем, по его завершении, возвращается к докризисным показателям.

Конечно, у нас традиционно есть своя специфика. После предыдущего спада российский автобизнес успел восстановить объемы продаж новых автомобилей до предкризисного уровня 2008 года - и даже установить новый абсолютный рекорд - в 2012 году. На это потребовалось 4 года. Однако снова наступили сложные времена и последующие 4 года рынок шел вниз. Такие вот американские горки...

Теперь задача минимум - вернуться хотя бы к уровню 2010 года, а дальше - видно будет. Тогда результат, напомню, был 1 910 573 проданных новых автомобиля, а в прошлом 2019-м - 1 759 532.

С одной стороны, последние 4-5 лет стали для нашего автомобильного рынка серьезным испытанием на выживаемость. С другой - пока все обошлось частичным и, думаю, временным уходом с рынка пары американских брендов, закрытием нескольких автомобильных заводов и сотен дилерских центров. Учитывая, что в то же самое время были построены и запущены, как минимум, два новых завода, оставшиеся дилеры увеличили эффективность - по данным РОАД за 2014-2017 годы число новых автомобилей, проданных одним дилером, выросло с 405 по 467 штук - можно говорить о стабилизации и адаптации рынка к новым реалиям.

В каждый кризис, а опыта у нас накопилось уже достаточно, происходит одно и то же. Наш автомобильный рынок проходит 6, назовем их так, стадий или этапов.

Этап первый. И, на первый взгляд, парадоксальный. Казалось бы, вопреки здравому смыслу, продажи автомобилей вначале даже подрастают. Из-за неуверенности в завтрашнем дне, вернее из-за уверенности в том, что дальше будет только хуже, многие предпочитают вложить имеющиеся деньги хоть во что-то ценное. В нашем случае - в автомобиль.

Этап второй. Родной Рубль девальвируется в той или иной степени. Можно сказать, что ослабление валюты характерно в большей мере для России, хотя экономисты меня, может быть, и поправят.

Этап третий. Так как стоимость всех автомобилей в нашей стране привязана к разным мировым валютам (в зависимости от автопроизводителя), эксперты начинают давать прогнозы о том, что в ближайшее время вырастут цены на машины. "Самосбывающееся пророчество", как говорят в таких случаях психологи и другие знающие люди. Ведь дальше следует … этап четвертый. Во время которого цены на новые автомобили, чаще медленно, но всегда верно, растут.

Этап пятый. Продажи автомобилей идут на спад. Раньше это распространялось на все сегменты, кроме роскошных и люксовых автомобилей. Они проходили кризисные времена не просто без снижения объема продаж, но, зачастую, с ростом! На этот раз продажи пошли вниз во всех сегментах. Рынок просел полностью, без даже редких исключений.

Этап шестой, заключительный. Для поддержки автомобильной промышленности государство запускает программу или программы, дающие определенные льготы гражданам при покупке автомобилей - не всем, а, к примеру, покупающим свой первый автомобиль. Финансовая забота государства стабилизирует ситуацию и даже помогает иногда вернуться, пусть и к небольшому, но росту продаж.

Далее кризис непременно идет на убыль, и люди все активнее и активнее начинают покупать автомобили, через некоторое время выводя продажи на траекторию прежнего роста. Единственным напоминанием о прошедшем кризисе служат цены. Вернее, новый уровень, который они покорили. Кстати, последующего отката с этой вновь установленной планки цен ни разу не наблюдалось. Как, впрочем, и возвращения к прежнему курсу рубля...

Сейчас мы с вами находимся на шестом этапе, когда государство уже возобновило поддержку покупок новых автомобилей. Это делается через программы, по которым предоставляются льготные условия кредитования для семей с детьми, для тех, кто покупает свой первый автомобиль, а также для работников медицинских госорганизаций.

Как показало последнее непростое и нестабильное для автомобильного рынка десятилетие, только вмешательство государства может сколько-нибудь эффективно стабилизировать ситуацию с продажами, оказать глобальную поддержку и стимулировать покупательский спрос. Чем больше масштабы и объемы этой поддержки, тем ощутимее положительный эффект.

Возникает вопрос. Зная, что такой алгоритм работает и работает эффективно, почему бы не запускать его с приходом каждого кризиса "автоматически"?

Пока же получается так, что государство в каждом конкретном случае начинает искать финансы для этих программ, утверждает их объемы и... упускает драгоценное время.

Мне кажется, можно было бы рассмотреть идею аккумулирования в спокойные времена определенного финансового резерва "на случай кризиса". Как вариант - создать специализированный государственный фонд, куда отправлялась бы часть поступлений, например, от собранного транспортного налога. Деньги из этого фонда можно было бы использовать при наступлении очередного "черного дня". Причем "включаться" программы субсидирования могли бы "автоматически". По принципу: наступил кризис - заработала программа поддержки покупки новых автомобилей.

Механизм и момент ее запуска можно было бы прописать в каком-нибудь постановлении или законе. Что предложить как сигнал к "автоматическому" старту таких программ? Как насчет снижения продаж новых автомобилей 3 месяца подряд на 5%-10%?

Если государству так важно, а это важно - поддерживать автопром и отечественного автопроизводителя, то такой подход принесет много выгод.

Во-первых, снизит нервозность всех участников рынка в кризисный период, повысит их уверенность в завтрашнем дне.

Во-вторых, сгладит резкие перепады в продажах (рост-спад).

В-третьих, позволит поддержать стабильный уровень производства и распределения для автомобильных и смежных предприятий, избежать как затоваривания, так и дефицита автомобилей на рынке.

Плюс, не придется каждый раз искать, где взять деньги на все это, перераспределять финансы внутри бюджета, проходить многочисленные бюрократические процедуры и согласования.

При этом, конечно, никто не отменял и вклад, который должны сделать сами автопроизводители. Даже в кризисное время - при том, что государство вкладывается со своей стороны - нужно продолжать рекламировать свои автомобили, запускать новые модели, поддерживать дилеров.

А пока от участников автомобильного рынка начали поступать обнадеживающие данные, что наметился небольшой, но, все же, рост продаж. Более того, у некоторых компаний образовался дефицит самых востребованных моделей, так как ранее их производство и поставки были сокращены. Теперь потребуется время, чтобы все наверстать.

Что будет дальше? Дальше будет рост. По меньшей мере, до показателя в два с лишним миллиона проданных автомобилей в год, считавшегося когда-то нормой. Как было уже неоднократно. Когда это произойдет? На этот вопрос точного ответа нет ни у кого.

Что делать? Государству поддерживать, а автокомпаниям стимулировать спрос. Давайте не будем забывать, что мы сейчас уже на последнем, шестом этапе. Остается только ждать. Пора бы и привыкнуть?