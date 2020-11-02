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Высказался в рамках следующего круглого стола:

Российский авторынок иногда падает. Что делать?

Несмотря на небольшой рост российского автомобильного рынка в последние месяцы, пока нельзя говорить о какой-то устойчивой позитивной тенденции. Тем не менее, государство, запустив программы поддержки, помогает автопрому пережить трудные времена. А что предпринимают автомобильные компании? Как видится ситуация с их стороны? Каковы прогнозы? Ответы на эти и другие вопросы мы надеемся получить в рамках нашего очередного Круглого стола, пригласив поучаствовать в нем представителей автокомпаний

Ирина Зеленцова
Suzuki
02 ноября 2020

Ирина Зеленцова

Операционный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

"Текущие продажи Suzuki ограничиваются не спросом, а поставками автомобилей, но даже при таких условиях за первые 3 квартала мы показали прирост в 14%..."

Сейчас практически восстановлены все цепочки производства и поставок, возобновлена работа дилерских центров, и даже - по информации от некоторых компаний - наметился дефицит по определенным моделям. Расскажите, какова текущая ситуация с продажами автомобилей вашей марки в России?

Оба завода, с которых Suzuki поставляет автомобили в РФ, работают на данный момент в штатном режиме. Однако из-за простоя в первую волну пандемии сейчас загрузка производства крайне высока, что отражается на доступной для России квоте. Таким образом, текущие продажи Suzuki ограничиваются не спросом, а поставками автомобилей, но даже при таких условиях за первые 3 квартала мы показали прирост в 14% относительно результатов за аналогичный период прошлого года, что является лучшим результатом среди всех японских брендов, продающих легковые автомобили (на основании данных АЕБ)

Как бы вы оценили ситуацию со своей дилерской сетью? Произошло ли ее сокращение по причине кризиса? Или, согласно принципу "кризис - это новые возможности" удалось укрепить и расширить дилерскую сеть, сделать ее более эффективной?

В этом сложном для бизнеса году нам удалось не только полностью сохранить всю дилерскую сеть за счет своевременных мер поддержки со стороны бренда, но и укрепить свои позиции в Поволжье за счет открытия дилера в Саратове. На данный момент дилерская сеть Suzuki в России чувствует себя уверенно как с точки зрения объемов продаж, так и с точки зрения финансовых показателей, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, а нашим клиентам – быть уверенными в высоком качестве обслуживания, собственно, как и всегда!

В нынешнее время очень нужны хорошие новости. Важно, что автомобильные компании продолжают представлять и запускать в России новые и обновленные модели, специальные кредитные и сервисные программы. Чем подобным ваша компания планирует порадовать россиян в ближайшем будущем?

Конечно же, мы не остаемся в стороне от подобных трендов и стараемся «поставлять» хорошие новости как можно чаще. Например, в этом году мы уже реализовали несколько весьма актуальных программ:
- Запустили для клиентов сервис онлайн одобрения кредитов на официальном сайте
- Добавили в список банков-партнеров программы Suzuki Finance нового сильного партнера – банк «Сетелем»
- Запустили специальную программу с дополнительными выгодами для главных героев этого года – сотрудников медицинских учреждений
- Продолжаем поддерживать покупателей с детьми нашей фирменной программой «Семейный автомобиль».
При этом, в ближайшее время, Suzuki преподнесет еще несколько хороших новостей.

Поделитесь с нашими читателями вашими прогнозами и видением о том, как будет развиваться ситуация на российском автомобильном рынке до конца этого года и в 2021 году? Как сейчас лучше поступить тем, кто подумывает о приобретении нового автомобиля?

Очевидно, что до конца этого года тренд на дефицит автомобилей у дилеров сохранится. Что касается следующего года, то тут все зависит от эпидемиологической ситуации в мире, которая может (как мы уже убедились в этом году) оказывать решающее влияние на производственные процессы. В любом случае, личный автомобиль сейчас – лучший вид транспорта с точки зрения защиты здоровья от вирусов. Поэтому рекомендуем покупателям обращаться в дилерские центры Suzuki – там им всегда помогут найти оптимальный вариант! И конечно же, желаем всем здоровья!

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