Несмотря на небольшой рост российского автомобильного рынка в последние месяцы, пока нельзя говорить о какой-то устойчивой позитивной тенденции. Тем не менее, государство, запустив программы поддержки, помогает автопрому пережить трудные времена. А что предпринимают автомобильные компании? Как видится ситуация с их стороны? Каковы прогнозы? Ответы на эти и другие вопросы мы надеемся получить в рамках нашего очередного Круглого стола, пригласив поучаствовать в нем представителей автокомпаний
Оба завода, с которых Suzuki поставляет автомобили в РФ, работают на данный момент в штатном режиме. Однако из-за простоя в первую волну пандемии сейчас загрузка производства крайне высока, что отражается на доступной для России квоте. Таким образом, текущие продажи Suzuki ограничиваются не спросом, а поставками автомобилей, но даже при таких условиях за первые 3 квартала мы показали прирост в 14% относительно результатов за аналогичный период прошлого года, что является лучшим результатом среди всех японских брендов, продающих легковые автомобили (на основании данных АЕБ)
В этом сложном для бизнеса году нам удалось не только полностью сохранить всю дилерскую сеть за счет своевременных мер поддержки со стороны бренда, но и укрепить свои позиции в Поволжье за счет открытия дилера в Саратове. На данный момент дилерская сеть Suzuki в России чувствует себя уверенно как с точки зрения объемов продаж, так и с точки зрения финансовых показателей, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, а нашим клиентам – быть уверенными в высоком качестве обслуживания, собственно, как и всегда!
Конечно же, мы не остаемся в стороне от подобных трендов и стараемся «поставлять» хорошие новости как можно чаще. Например, в этом году мы уже реализовали несколько весьма актуальных программ:
- Запустили для клиентов сервис онлайн одобрения кредитов на официальном сайте
- Добавили в список банков-партнеров программы Suzuki Finance нового сильного партнера – банк «Сетелем»
- Запустили специальную программу с дополнительными выгодами для главных героев этого года – сотрудников медицинских учреждений
- Продолжаем поддерживать покупателей с детьми нашей фирменной программой «Семейный автомобиль».
При этом, в ближайшее время, Suzuki преподнесет еще несколько хороших новостей.
Очевидно, что до конца этого года тренд на дефицит автомобилей у дилеров сохранится. Что касается следующего года, то тут все зависит от эпидемиологической ситуации в мире, которая может (как мы уже убедились в этом году) оказывать решающее влияние на производственные процессы. В любом случае, личный автомобиль сейчас – лучший вид транспорта с точки зрения защиты здоровья от вирусов. Поэтому рекомендуем покупателям обращаться в дилерские центры Suzuki – там им всегда помогут найти оптимальный вариант! И конечно же, желаем всем здоровья!
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