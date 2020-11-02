Несмотря на небольшой рост российского автомобильного рынка в последние месяцы, пока нельзя говорить о какой-то устойчивой позитивной тенденции. Тем не менее, государство, запустив программы поддержки, помогает автопрому пережить трудные времена. А что предпринимают автомобильные компании? Как видится ситуация с их стороны? Каковы прогнозы? Ответы на эти и другие вопросы мы надеемся получить в рамках нашего очередного Круглого стола, пригласив поучаствовать в нем представителей автокомпаний

Оба завода, с которых Suzuki поставляет автомобили в РФ, работают на данный момент в штатном режиме. Однако из-за простоя в первую волну пандемии сейчас загрузка производства крайне высока, что отражается на доступной для России квоте. Таким образом, текущие продажи Suzuki ограничиваются не спросом, а поставками автомобилей, но даже при таких условиях за первые 3 квартала мы показали прирост в 14% относительно результатов за аналогичный период прошлого года, что является лучшим результатом среди всех японских брендов, продающих легковые автомобили (на основании данных АЕБ)

Сейчас практически восстановлены все цепочки производства и поставок, возобновлена работа дилерских центров, и даже - по информации от некоторых компаний - наметился дефицит по определенным моделям. Расскажите, какова текущая ситуация с продажами автомобилей вашей марки в России?

В этом сложном для бизнеса году нам удалось не только полностью сохранить всю дилерскую сеть за счет своевременных мер поддержки со стороны бренда, но и укрепить свои позиции в Поволжье за счет открытия дилера в Саратове. На данный момент дилерская сеть Suzuki в России чувствует себя уверенно как с точки зрения объемов продаж, так и с точки зрения финансовых показателей, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, а нашим клиентам – быть уверенными в высоком качестве обслуживания, собственно, как и всегда!

Как бы вы оценили ситуацию со своей дилерской сетью? Произошло ли ее сокращение по причине кризиса? Или, согласно принципу "кризис - это новые возможности" удалось укрепить и расширить дилерскую сеть, сделать ее более эффективной?

Конечно же, мы не остаемся в стороне от подобных трендов и стараемся «поставлять» хорошие новости как можно чаще. Например, в этом году мы уже реализовали несколько весьма актуальных программ: - Запустили для клиентов сервис онлайн одобрения кредитов на официальном сайте - Добавили в список банков-партнеров программы Suzuki Finance нового сильного партнера – банк «Сетелем» - Запустили специальную программу с дополнительными выгодами для главных героев этого года – сотрудников медицинских учреждений - Продолжаем поддерживать покупателей с детьми нашей фирменной программой «Семейный автомобиль». При этом, в ближайшее время, Suzuki преподнесет еще несколько хороших новостей.

В нынешнее время очень нужны хорошие новости. Важно, что автомобильные компании продолжают представлять и запускать в России новые и обновленные модели, специальные кредитные и сервисные программы. Чем подобным ваша компания планирует порадовать россиян в ближайшем будущем?

Поделитесь с нашими читателями вашими прогнозами и видением о том, как будет развиваться ситуация на российском автомобильном рынке до конца этого года и в 2021 году? Как сейчас лучше поступить тем, кто подумывает о приобретении нового автомобиля?