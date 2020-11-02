Несмотря на небольшой рост российского автомобильного рынка в последние месяцы, пока нельзя говорить о какой-то устойчивой позитивной тенденции. Тем не менее, государство, запустив программы поддержки, помогает автопрому пережить трудные времена. А что предпринимают автомобильные компании? Как видится ситуация с их стороны? Каковы прогнозы? Ответы на эти и другие вопросы мы надеемся получить в рамках нашего очередного Круглого стола, пригласив поучаствовать в нем представителей автокомпаний
Во-первых, мы очень довольны текущими темпами продаж. Спрос поддерживается некоторым конъюнктурным эффектом, с одной стороны, например, девальвацией рубля, заставляющей потребителей быстрее совершать покупки во избежание роста цен, а с другой стороны, существующими государственными программами автокредитования. Хочу отметить, что под действие этих программ подпадает весь локальный модельный ряд Renault. Что касается поставок автомобилей, то ситуация улучшается каждую неделю и вернется к своему нормальному положению в течение ноября. Напряженная ситуация с наличием автомобилей, сложившаяся летом, является прямым следствием остановки заводов весной в период изоляции, за которой последовала плановая остановка на время летних каникул. Сборка автомобилей — это сложный производственный процесс, в котором задействовано множество поставщиков и который связан с длительной логистикой. Поэтому восстановление может быть только постепенным. Сегодня наши заводы работают в полную мощность для обеспечения необходимых поставок новых автомобилей в сеть.
Временные трудности нам с успехом удалось конвертировать в новые возможности. Мы применили инновационный подход к продажам и работе с клиентами.
Нам удалось расширить дилерскую сеть, и даже в этом непростом году мы открыли новые дилерские центры в 6 городах, в том числе крупных – таких как Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.
Если говорить об эффективности сети, то в кризисное время, она во многом зависит от командной работы производителя и партнеров-дилеров. Согласно опросу, который мы проводили среди дилеров, программа Renault Россия по поддержке продаж в период изоляции оказалась одной из самых действенных среди наших конкурентов. Эти важные меры помогли всем без исключения дилерам справиться с ситуацией, более того, мы вместе многому научились и быстрее реализовали ранее намеченные планы, особенно в области онлайн-продаж.
Мы очень внимательно относимся к потребностям своих клиентов. В условиях действовавших на автомобильном рынке ограничений на приобретение товаров и оказание услуг совместно с дилерами предоставили клиентам новые онлайн-возможности – сервисы полной онлайн-оплаты и доставки на дом. Таким образом, Renault Россия стала первой компанией в массовом сегменте, которая на собственной платформе сделала процесс покупки автомобиля полностью дистанционным. Сегодня в онлайн-шоуруме представлены все актуальные модели Renault в наличии, можно добавить аксессуары, воспользоваться дополнительными сервисами (оформить полисы ОСАГО и КАСКО, расширенную гарантию, сервисные контракты и другое). Есть возможность дистанционно подать заявку и получить одобрение кредита, а также оплачивать уже имеющийся кредит картой любого банка в удобном мобильном приложении РН Банка.
В сентябре Renault Россия совместно с РН Банк первыми на российском рынке запустили уникальное предложение – отложенный платеж при покупке в кредит SUV-моделей Renault. Клиенты, приобретающие кроссоверы Kaptur и Arkana а также внедорожник Duster, имеют возможность в течение 90 дней оплачивать только процентные платежи.
Клиентам доступны и другие выгодные кредитные условия и программа трейд-ин, которые действуют наряду с государственными программами автокредитования, позволяющими приобреcти автомобиль с дополнительной выгодой 10%.
Также мы регулярно проводим сезонные сервисные кампании с выгодными предложениями по самым востребованным видам работ и проводим поэтапное перепозиционирование цен на ключевые запасные части для всех моделей Renault. В октябре мы расширили программу сервисных контрактов – теперь владельцы автомобилей старше трех лет также смогут на выгодных условиях обслуживать их за счет фиксированной на 2 года стоимости ТО.
По некоторым прогнозам, в этом году объем рынка составит 1,5-1,6 млн автомобилей. Развитие автомобильной отрасли в четвертом квартале и начале 2021 года будет зависеть от экономической ситуации в стране, в частности, от изменения курсов валют, а также от программ государственной поддержки. Государственные программы являются важным рычагом поддержки автомобильного рынка. Согласно нашей статистике, льготным кредитованием воспользовались более 15 000 клиентов Renault. Мы приветствуем любые меры со стороны государства, которые окажут положительное влияние на повышение спроса и помогут привести рынок к стабильному росту.
Что касается Renault Россия, нам удалось достичь поставленной цели - сохранить нашу долю рынка на том же уровне, что и год назад в конце сентября. Ключевыми моделями для нас сейчас являются купе-кроссовер Arkana и новый Kaptur, который мы успешно запустили в июне. Сейчас клиенты могут воспользоваться особенно выгодными условиями в рамках программы Renault Finance от нашего партнера РН-Банк. Так, на все локально произведенные модели действуют сниженные кредитные ставки – 8,9%. И, конечно, мы планируем вывести на рынок новые продукты, которые, надеемся, станут для наших клиентов приятным сюрпризом – все детали расскажем уже совсем скоро.
"После предыдущего спада российский автобизнес успел восстановить объемы продаж новых автомобилей до предкризисного уровня 2008 года - и даже установить новый абсолютный рекорд - в 2012 году." Читать далее
"Мы не испытывали проблем с нехваткой автомобилей и смогли за прошедшие три месяца реализовать на 22,4% больше единиц, чем за аналогичный период 2019 года." Читать далее
"Мы в сентябре запустили ограниченную серию Mitsubishi Outlander Black Edition, которая была очень тепло встречена нашими клиентами." Читать далее
"Среди наших клиентов становится все более востребованной возможность приобрести автомобиль по предварительному заказу, в том числе благодаря нашему онлайн-ресурсу JLR Connect." Читать далее