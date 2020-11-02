В нынешнее время очень нужны хорошие новости. Важно, что автомобильные компании продолжают представлять и запускать в России новые и обновленные модели, специальные кредитные и сервисные программы. Чем подобным ваша компания планирует порадовать россиян в ближайшем будущем?

Мы очень внимательно относимся к потребностям своих клиентов. В условиях действовавших на автомобильном рынке ограничений на приобретение товаров и оказание услуг совместно с дилерами предоставили клиентам новые онлайн-возможности – сервисы полной онлайн-оплаты и доставки на дом. Таким образом, Renault Россия стала первой компанией в массовом сегменте, которая на собственной платформе сделала процесс покупки автомобиля полностью дистанционным. Сегодня в онлайн-шоуруме представлены все актуальные модели Renault в наличии, можно добавить аксессуары, воспользоваться дополнительными сервисами (оформить полисы ОСАГО и КАСКО, расширенную гарантию, сервисные контракты и другое). Есть возможность дистанционно подать заявку и получить одобрение кредита, а также оплачивать уже имеющийся кредит картой любого банка в удобном мобильном приложении РН Банка.

В сентябре Renault Россия совместно с РН Банк первыми на российском рынке запустили уникальное предложение – отложенный платеж при покупке в кредит SUV-моделей Renault. Клиенты, приобретающие кроссоверы Kaptur и Arkana а также внедорожник Duster, имеют возможность в течение 90 дней оплачивать только процентные платежи.

Клиентам доступны и другие выгодные кредитные условия и программа трейд-ин, которые действуют наряду с государственными программами автокредитования, позволяющими приобреcти автомобиль с дополнительной выгодой 10%.

Также мы регулярно проводим сезонные сервисные кампании с выгодными предложениями по самым востребованным видам работ и проводим поэтапное перепозиционирование цен на ключевые запасные части для всех моделей Renault. В октябре мы расширили программу сервисных контрактов – теперь владельцы автомобилей старше трех лет также смогут на выгодных условиях обслуживать их за счет фиксированной на 2 года стоимости ТО.