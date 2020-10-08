Несмотря на небольшой рост российского автомобильного рынка в последние месяцы, пока нельзя говорить о какой-то устойчивой позитивной тенденции. Тем не менее, государство, запустив программы поддержки, помогает автопрому пережить трудные времена. А что предпринимают автомобильные компании? Как видится ситуация с их стороны? Каковы прогнозы? Ответы на эти и другие вопросы мы надеемся получить в рамках нашего очередного Круглого стола, пригласив поучаствовать в нем представителей автокомпаний
Начиная с 3-го квартала, после снятия режима самоизоляции и производственных ограничений, спрос на автомобили Volvo начал стремительно расти. Мы не испытывали проблем с нехваткой автомобилей и смогли за прошедшие три месяца реализовать на 22,4% больше единиц, чем за аналогичный период 2019 года. В 4-ом квартале мы также готовы к высокому спросу со стороны клиентов.
Негативной динамики по дилерской сети мы не наблюдаем, напротив мы планируем открытие новых центров в нескольких городах уже в 4-м квартале.
В этом году мы запустили новый бренд Recharge, который включает в себе гибридные и полностью электрические версии автомобилей Volvo. На текущий момент он представлен двумя моделями: XC90 Recharge и XC60 Recharge. В следующем году российская линейка пополнится полностью электрическим XC40 P8, запуск серийного производства которого начался на заводе в Генте в начале октября.
Также мы представили две обновленные версии 2021 модельного года – седан бизнес-класса S90 и универсал повышенной проходимости V90 Cross Country, которые доступны к заказу у наших дилеров. В следующем году мы тоже планируем обновления, но об этом расскажем позже.
Кроме того, в этом году мы запустили систему качественной очистки воздуха для практически всего модельного ряда. Эта система (Advanced Air Cleaner) является одной из лучших на рынке и обеспечивает очистку воздуха в салоне от взвешенных частиц PM 2.5 на 95%. Несколько месяцев продаж показывают, что покупатели высоко оценили преимущества этой системы, что неудивительно – ведь нам важно каким воздухом мы дышим.
Мы ожидаем хорошей динамики спроса в 4-м квартале. Воздержимся от указания прогноза в цифрах, т.к. это зависит от многих внешних факторов. С точки зрения поставок – у нас имеется склад высоко востребованных моделей, который мы стараемся поддерживать на должном уровне, чтобы клиенты могли выбрать машину по своему вкусу. Основным вызовом является ослабление курса рубля, что вынуждает корректировать цены. При этом мы не делаем никаких резких шагов, стремясь к тому, чтобы как можно больше клиентов сделали выбор в пользу наших замечательных моделей.
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