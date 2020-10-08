В нынешнее время очень нужны хорошие новости. Важно, что автомобильные компании продолжают представлять и запускать в России новые и обновленные модели, специальные кредитные и сервисные программы. Чем подобным ваша компания планирует порадовать россиян в ближайшем будущем?

В этом году мы запустили новый бренд Recharge, который включает в себе гибридные и полностью электрические версии автомобилей Volvo. На текущий момент он представлен двумя моделями: XC90 Recharge и XC60 Recharge. В следующем году российская линейка пополнится полностью электрическим XC40 P8, запуск серийного производства которого начался на заводе в Генте в начале октября.

Также мы представили две обновленные версии 2021 модельного года – седан бизнес-класса S90 и универсал повышенной проходимости V90 Cross Country, которые доступны к заказу у наших дилеров. В следующем году мы тоже планируем обновления, но об этом расскажем позже.

Кроме того, в этом году мы запустили систему качественной очистки воздуха для практически всего модельного ряда. Эта система (Advanced Air Cleaner) является одной из лучших на рынке и обеспечивает очистку воздуха в салоне от взвешенных частиц PM 2.5 на 95%. Несколько месяцев продаж показывают, что покупатели высоко оценили преимущества этой системы, что неудивительно – ведь нам важно каким воздухом мы дышим.