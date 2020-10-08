Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

Российский авторынок иногда падает. Что делать?

Несмотря на небольшой рост российского автомобильного рынка в последние месяцы, пока нельзя говорить о какой-то устойчивой позитивной тенденции. Тем не менее, государство, запустив программы поддержки, помогает автопрому пережить трудные времена. А что предпринимают автомобильные компании? Как видится ситуация с их стороны? Каковы прогнозы? Ответы на эти и другие вопросы мы надеемся получить в рамках нашего очередного Круглого стола, пригласив поучаствовать в нем представителей автокомпаний

Илья Никоноров
Mitsubishi
08 октября 2020

Илья Никоноров

директор по маркетингу и PR ООО «ММС Рус»

"Мы в сентябре запустили ограниченную серию Mitsubishi Outlander Black Edition, которая была очень тепло встречена нашими клиентами."

Сейчас практически восстановлены все цепочки производства и поставок, возобновлена работа дилерских центров, и даже - по информации от некоторых компаний - наметился дефицит по определенным моделям. Расскажите, какова текущая ситуация с продажами автомобилей вашей марки в России?

На сегодняшний день многие дилеры сети Mitsubishi действительно столкнулись с превышением спроса, относительно своих складских запасов, но ситуация вполне управляема. Благодаря локальному производству мы можем более оперативно реагировать на изменение спроса и, например, по Mitsubishi Outlander дефицита практически нет. С другой стороны, мы и наши и дилеры начали контрактование автомобилей Outlander и Pajero Sport, которые будут произведены в 2021 году. Для таких клиентов мы фиксируем цену на автомобиль уже сейчас, а в благодарность за ожидание приготовили разные приятные бонусы.  

Как бы вы оценили ситуацию со своей дилерской сетью? Произошло ли ее сокращение по причине кризиса? Или, согласно принципу "кризис – это новые возможности" удалось укрепить и расширить дилерскую сеть, сделать ее более эффективной?

Безусловно, любой кризис – это череда проблем с одной стороны и возможностей – с другой стороны. Что касается дилерской сети Mitsubishi, то мы нацелены на повышение качественной составляющей – совершенствование процессов продаж и послепродажного обслуживания, совместная работа над привлечением гарантийных и возвратом постгарантийных клиентов на сервисные станции,  а не количественной – число дилеров в сети остается неизменным, и будет находиться на уровне 110 единиц к концу 2020 года.

В нынешнее время очень нужны хорошие новости. Важно, что автомобильные компании продолжают представлять и запускать в России новые и обновленные модели, специальные кредитные и сервисные программы. Чем подобным ваша компания планирует порадовать россиян в ближайшем будущем?

Авторынок действительно важно поддерживать не только запуском новых и обновленных моделей, но и созданием специальных кредитных и сервисных программ, которые должны действовать сообща, несмотря на трудные для всех времена.
Мы в сентябре запустили ограниченную серию Mitsubishi Outlander Black Edition, которая была очень тепло встречена нашими клиентами. Модель отличается как своим внешним обликом, так и интерьером – новая комбинированная обивка салона не оставляет никого равнодушным.
А вот наш кэптивный банк МС Банк Рус поддерживает спрос на флагманские модели Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, предлагая приобрести данные модели автомобилей в кредит по ставке 4,9% на срок до 2 лет. Что касается моделей Mitsubishi ASX, Eclipse Cross и L200, на данные модели действует ставка 6,9% сроком до 5 лет. Помимо специальных ставок, лояльным клиентам Банк предлагает снизить ставку по кредиту на -1%.

Поделитесь  с нашими читателями вашими прогнозами и видением о том, как будет развиваться ситуация на российском автомобильном рынке до конца этого года и в 2021 году? Как сейчас лучше поступить тем, кто подумывает о приобретении нового автомобиля? 

В текущей ситуации мы хотели бы избежать делать прогнозы. Пока понятно то, что наметился небольшой дефицит на автомобильном рынке, который производители постараются ликвидировать в ближайшее время. А вот дальше, с учетом того, как сильно изменился курс рубля относительно евро и доллара становится очевидно, что машины продолжат дорожать. Поэтому автомобиль выгодно покупать сейчас и не откладывать на будущий период.

Вам понравилось интервью?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Также высказались:

Обзоров машин на сайте:

4 8 2 4