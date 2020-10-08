Несмотря на небольшой рост российского автомобильного рынка в последние месяцы, пока нельзя говорить о какой-то устойчивой позитивной тенденции. Тем не менее, государство, запустив программы поддержки, помогает автопрому пережить трудные времена. А что предпринимают автомобильные компании? Как видится ситуация с их стороны? Каковы прогнозы? Ответы на эти и другие вопросы мы надеемся получить в рамках нашего очередного Круглого стола, пригласив поучаствовать в нем представителей автокомпаний
На сегодняшний день многие дилеры сети Mitsubishi действительно столкнулись с превышением спроса, относительно своих складских запасов, но ситуация вполне управляема. Благодаря локальному производству мы можем более оперативно реагировать на изменение спроса и, например, по Mitsubishi Outlander дефицита практически нет. С другой стороны, мы и наши и дилеры начали контрактование автомобилей Outlander и Pajero Sport, которые будут произведены в 2021 году. Для таких клиентов мы фиксируем цену на автомобиль уже сейчас, а в благодарность за ожидание приготовили разные приятные бонусы.
Безусловно, любой кризис – это череда проблем с одной стороны и возможностей – с другой стороны. Что касается дилерской сети Mitsubishi, то мы нацелены на повышение качественной составляющей – совершенствование процессов продаж и послепродажного обслуживания, совместная работа над привлечением гарантийных и возвратом постгарантийных клиентов на сервисные станции, а не количественной – число дилеров в сети остается неизменным, и будет находиться на уровне 110 единиц к концу 2020 года.
Авторынок действительно важно поддерживать не только запуском новых и обновленных моделей, но и созданием специальных кредитных и сервисных программ, которые должны действовать сообща, несмотря на трудные для всех времена.
Мы в сентябре запустили ограниченную серию Mitsubishi Outlander Black Edition, которая была очень тепло встречена нашими клиентами. Модель отличается как своим внешним обликом, так и интерьером – новая комбинированная обивка салона не оставляет никого равнодушным.
А вот наш кэптивный банк МС Банк Рус поддерживает спрос на флагманские модели Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, предлагая приобрести данные модели автомобилей в кредит по ставке 4,9% на срок до 2 лет. Что касается моделей Mitsubishi ASX, Eclipse Cross и L200, на данные модели действует ставка 6,9% сроком до 5 лет. Помимо специальных ставок, лояльным клиентам Банк предлагает снизить ставку по кредиту на -1%.
В текущей ситуации мы хотели бы избежать делать прогнозы. Пока понятно то, что наметился небольшой дефицит на автомобильном рынке, который производители постараются ликвидировать в ближайшее время. А вот дальше, с учетом того, как сильно изменился курс рубля относительно евро и доллара становится очевидно, что машины продолжат дорожать. Поэтому автомобиль выгодно покупать сейчас и не откладывать на будущий период.
"После предыдущего спада российский автобизнес успел восстановить объемы продаж новых автомобилей до предкризисного уровня 2008 года - и даже установить новый абсолютный рекорд - в 2012 году." Читать далее
"Мы не испытывали проблем с нехваткой автомобилей и смогли за прошедшие три месяца реализовать на 22,4% больше единиц, чем за аналогичный период 2019 года." Читать далее