В нынешнее время очень нужны хорошие новости. Важно, что автомобильные компании продолжают представлять и запускать в России новые и обновленные модели, специальные кредитные и сервисные программы. Чем подобным ваша компания планирует порадовать россиян в ближайшем будущем?

Авторынок действительно важно поддерживать не только запуском новых и обновленных моделей, но и созданием специальных кредитных и сервисных программ, которые должны действовать сообща, несмотря на трудные для всех времена.

Мы в сентябре запустили ограниченную серию Mitsubishi Outlander Black Edition, которая была очень тепло встречена нашими клиентами. Модель отличается как своим внешним обликом, так и интерьером – новая комбинированная обивка салона не оставляет никого равнодушным.

А вот наш кэптивный банк МС Банк Рус поддерживает спрос на флагманские модели Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, предлагая приобрести данные модели автомобилей в кредит по ставке 4,9% на срок до 2 лет. Что касается моделей Mitsubishi ASX, Eclipse Cross и L200, на данные модели действует ставка 6,9% сроком до 5 лет. Помимо специальных ставок, лояльным клиентам Банк предлагает снизить ставку по кредиту на -1%.