Jaguar Джеймса Бонда выставлен на продажу

Вслед за кинематографичным Land Rover Defender в каталог продаж поместили и аналогичный спортивный автомобиль Jaguar. Стоимость автомобиля не раскрывается - ее потенциальному клиенту раскроют по запросу

Британский дилерский центр Kaaimans International выставил на продажу суперкар Jaguar C-X75. Автомобиль использовался каскадерами в съемках погони за легендарным агентом 007 в фильме «Спектр». Стоит отметить, что автомобиль оснащен пятилитровым бензиновым двигателем V8, мощность которого не уточняется. К слову, такой же агрегат используется на «заряженных» моделях группы Jaguar Land Rover, где он выдает до 575 лошадиных сил.

Интересно, что Jaguar C-X75 является прототипом. Изначально планировалось выпустить целую серию автомобилей в количестве двухсот экземпляров. Более того, автомобили должны были быть гибридными - на базе турбированного двигателя и двух электромоторов. Суммарная отдача агрегатов должна была составить приблизительно 1000 лошадиных сил. Гибридный суперкар разрабатывался «Ягуаром» с 2011 года, однако впоследствии компания приняла решение закрыть проект. Руководство марки усомнилось, что сможет продать запланированное число автомобилей.