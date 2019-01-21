Автомобильный портал Motorpage
21 янв 2019

Jaguar Джеймса Бонда выставлен на продажу

Jaguar Джеймса Бонда выставлен на продажу

Вслед за кинематографичным Land Rover Defender в каталог продаж поместили и аналогичный спортивный автомобиль Jaguar. Стоимость автомобиля не раскрывается - ее  потенциальному клиенту раскроют по запросу

Британский дилерский центр Kaaimans International выставил на продажу суперкар Jaguar C-X75.  Автомобиль использовался каскадерами в съемках погони за легендарным агентом 007 в фильме «Спектр». Стоит отметить, что автомобиль  оснащен пятилитровым бензиновым двигателем V8, мощность которого не уточняется. К слову, такой же агрегат используется на «заряженных» моделях группы Jaguar Land Rover, где он выдает до 575 лошадиных сил.

Интересно, что Jaguar C-X75 является прототипом. Изначально планировалось выпустить целую серию автомобилей в количестве двухсот экземпляров. Более того, автомобили должны были быть гибридными -  на базе турбированного двигателя и двух электромоторов. Суммарная отдача агрегатов должна была составить приблизительно 1000 лошадиных сил. Гибридный суперкар разрабатывался «Ягуаром» с 2011 года, однако впоследствии компания приняла решение закрыть проект. Руководство марки усомнилось, что сможет продать  запланированное число автомобилей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Авторамблер

Комментарии к новости

Последние новости

...

Jaguar выводит на тесты обновленный XE

27 декабря 2018
Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace, продажи стартовали

20 декабря 2018
Arden AJ 23 SVR

Тюнинг-ателье "зарядили" Jaguar F-Type

10 декабря 2018

Jaguar Land Rover наладил контакт со светофорами

16 ноября 2018

Новый Jaguar F-Type получит мощный мотор от BMW

16 октября 2018
Jaguar C-X75 Spectre

Ягуар Джеймса Бонда продают с молотка

06 сентября 2018

 Новости Jaguar

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester 2019 обходя традиции Тест драйв
21 января 2019

Subaru Forester
"Обходя традиции"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2017 записки натуралиста
Автопутешествия
18 января 2019

Mitsubishi L200
"Записки натуралиста"
Cadillac CT6 - зачем cadillac ct6 2017 проповедует концепцию исключительности
Тест драйв
15 января 2019

Cadillac CT6
"Зачем Cadillac CT6 проповедует концепцию исключительности"
Hyundai H-1 - hyundai н-1 2018 продвинутый специалист по деловым поездкам
Тест драйв
13 января 2019

Hyundai H-1
"Продвинутый специалист по деловым поездкам Hyundai H1"

Написано новостей:

2 2 6 0 5