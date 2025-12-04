Автомобильный портал Motorpage
4 дек 2025

Главу дизайнерского отдела Jaguar уволили из-за провального ребрендинга

Главу дизайнерского отдела Jaguar уволили из-за провального ребрендинга
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что руководитель дизайн-подразделения Jaguar Джерри МакГоверн покинул компанию. Официально Jaguar пока не комментирует его увольнение

Информация о возможном увольнении совпала по времени с усилением критики в адрес нового дизайнерского стиля Jaguar. Концепт Type 00 вызвал шквал эмоций среди фанатов и заставил задуматься о неудачном выбранной стратегии компании. Сообщения подкрепляются и новостями об уходе с поста гендиректора JLR Эдриана Марделла.

Джерри МакГоверн проработал в компании более двух десятилетий. За это время он создал облики таких моделей,как Range Rover Evoque, Velar и Defender, а также курировал развитие современного поколения Range Rover. Вместе с тем именно при нем был создан вызвавший споры концепт Type 00. До перехода в JLR дизайнер успел поработать в Austin Rover Group, где участвовал в разработке концепта MG EX-E и серийного родстера MG F. Позднее он занимался ребрендингом Lincoln и Mercury, входящих в состав Ford.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jaguar Type 00 Concept (2024)

Jaguar планирует ограничить выпуск нового электроседана для повышения эксклюзивности

19 августа 2025
Jaguar Type 00 Concept (2024)

Jaguar показал необычный концепт Type 00

03 декабря 2024
Jaguar

Jaguar представил свой новый логотип

20 ноября 2024

Jaguar готовит концепт кар, который знаменует переход бренда в новую эру

12 ноября 2024
Jaguar E-type Series 1

Jaguar вернул к жизни классический E-type Series 1, но только в двух экземплярах

24 октября 2024
Jaguar F-Type Ever

Jaguar завершает производство модели F-Type

17 июня 2024

 Новости Jaguar

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023) Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям
Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом
Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 2 9