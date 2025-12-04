Главу дизайнерского отдела Jaguar уволили из-за провального ребрендинга

Стало известно, что руководитель дизайн-подразделения Jaguar Джерри МакГоверн покинул компанию. Официально Jaguar пока не комментирует его увольнение

Информация о возможном увольнении совпала по времени с усилением критики в адрес нового дизайнерского стиля Jaguar. Концепт Type 00 вызвал шквал эмоций среди фанатов и заставил задуматься о неудачном выбранной стратегии компании. Сообщения подкрепляются и новостями об уходе с поста гендиректора JLR Эдриана Марделла.

Джерри МакГоверн проработал в компании более двух десятилетий. За это время он создал облики таких моделей,как Range Rover Evoque, Velar и Defender, а также курировал развитие современного поколения Range Rover. Вместе с тем именно при нем был создан вызвавший споры концепт Type 00. До перехода в JLR дизайнер успел поработать в Austin Rover Group, где участвовал в разработке концепта MG EX-E и серийного родстера MG F. Позднее он занимался ребрендингом Lincoln и Mercury, входящих в состав Ford.