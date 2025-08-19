Автомобильный портал Motorpage
19 авг 2025

Jaguar планирует ограничить выпуск нового электроседана для повышения эксклюзивности

Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar рассказала, что планирует сделать серийную версию электрического концепта Type 00 самой премиальной и эксклюзивной моделью в истории бренда. Это значит, что выпуск автомобилей будет ограниченным

Глава Jaguar USA Брэндон Балдассари рассказал, что марка сознательно идет на данный шаг, чтобы повысить эксклюзивность каждой машины. Такое решение оправдает повышение цен как минимум в два раза. Если раньше новенький «Ягуар» можно было приобрести от 65 000 долларов (5 230 000 рублей), то теперь автомобили этого бренда будут стоить примерно от 130 000 долларов (10 455 000 рублей). Из-за данного решения Jaguar потерял часть своих дилеров, поскольку они опасаются низкого спроса на новые автомобили марки.

В целом, сейчас известно, что серийный Type 00 сохранит узнаваемые черты концепта, но получит традиционные двери и привычный салон. Технические характеристики силовой установки пока не сообщаются.

