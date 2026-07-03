Callum представил современную интерпретацию легендарного Jaguar XJ220

Студия Callum Designs опубликовала первые изображения своего виденья суперкара Jaguar XJ220. Автором проекта стал один из самых известных автомобильных дизайнеров современности Иэн Каллум, который называет новинку современной интерпретацией легендарной модели

На опубликованных изображениях заметно, что дизайнеры постарались сохранить узнаваемый характер оригинального Jaguar XJ220. Спорткар получил схожий силуэт кузова, форму остекления, а также характерные боковые воздухозаборники и колесные диски. Кузов окрашен в желтый цвет Spa Silver, который является прямой отсылкой к одному из самых узнаваемых цветов XJ220.

Пока неизвестно, получит ли концепт реальный прототип, но разработчики уже намекнули, что вскоре расскажут о проекте более подробно. Главной загадкой пока остается силовая установка. Можно лишь предположить, что речь идет об электрокаре.