В Jaguar рассказали, как назвали свой новый электрокар

Серийный седан получит название Type 01 и станет первой моделью бренда в новой электрической линейке

Стоит отметить, что название Type 01 продолжает историческую традицию марки, в которую ранее входили культовые D-Type, E-Type и F-Type. В компании объяснили, что цифра «0» символизирует электрическую силовую установку и нулевые выбросы, а «1» указывает на начало новой эпохи бренда.

К сожалению, внешний облик Type 01 останется максимально близким к шоу-кару Type 00, представленному в 2024 году. Только кузов будет не двухдверным, а четырехдверным, как у классического седана. Новый дизайнерский стиль не всем фанатам марки понравился, но в компании уверены в своей стратегии ребрендинга. Вероятно, руководство Jaguar рассматривает Type 01 в качестве имиджевого проекта для закрепления в сегменте роскошных электрокаров.

Электрокар построят на новой платформе Jaguar Electric Architecture. Силовая установка включает один электромотор на передней оси и два сзади. Суммарная мощность превысит 1000 л.с. и 1300 Нм крутящего момента. Комплектоваться седан будет батареей емкостью 120 кВт·ч. Запас хода пока не сообщается, но, судя по уровню мощности и энергоемкости аккумулятора, он будет на уровне 600 – 700 км.

