Jaguar Land Rover наладил контакт со светофорами

Речь идет о системе GLOSA (не путать с Глонасс), которая подсказывает водителю ритм движения перед светофорами

Работает все достаточно просто - система основана на общем сервисе взаимодействия между транспортными средствами и инфраструктурой. То есть, фактически, система обменивается данными между автомобилем и светофороми подсказывает водителям, с какой скоростью следует двигаться, когда он приближается к месту затора или регулируемым переходам и перекресткам. Кроме этого, новая система предотвратит случаи, когда водители разгоняются, чтобы успеть на мигающий зеленый, что ведет к созданию аварийных ситуаций.

К слову, аббревиатура системы расшифровывается следующим образом Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA), что примерно можно перевести как «оптимальная скорость зеленого света». В самой компании заявили, что технология поможет водителям избежать пробок и разгрузить городские дороги. На данный момент Jaguar Land Rover уже приступил к испытанию системы на дорогах общего пользования. Для этого инженеры бренда используют модель F-Pace.