Автомобильный портал Motorpage
16 ноя 2018

Jaguar Land Rover наладил контакт со светофорами

Jaguar Land Rover наладил контакт со светофорами
Автор фото: фирма-производитель

Речь идет о системе GLOSA (не путать с Глонасс), которая подсказывает водителю ритм движения перед светофорами

Работает все достаточно просто - система основана на общем сервисе взаимодействия между транспортными средствами и инфраструктурой. То есть, фактически, система обменивается данными между автомобилем и светофороми подсказывает водителям, с какой скоростью следует двигаться, когда он приближается к месту затора или регулируемым переходам и перекресткам. Кроме этого, новая система предотвратит случаи, когда водители разгоняются, чтобы успеть на мигающий зеленый, что ведет к созданию аварийных ситуаций.

К слову, аббревиатура системы расшифровывается следующим образом Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA), что примерно можно перевести как «оптимальная скорость зеленого света». В самой компании заявили, что технология поможет водителям избежать пробок и разгрузить городские дороги. На данный момент Jaguar Land Rover уже приступил к испытанию системы на дорогах общего пользования. Для этого инженеры бренда используют модель F-Pace. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый Jaguar F-Type получит мощный мотор от BMW

16 октября 2018
Jaguar C-X75 Spectre

Ягуар Джеймса Бонда продают с молотка

06 сентября 2018
Jaguar i-Pace

Jaguar привез в Россию электрический кроссовер

30 июля 2018
Jaguar F-Type

Jaguar запатентовал имя нового спорткара

17 июля 2018
Jaguar

Jaguar отказывается от R-версий своих моделей

14 июня 2018

Jaguar может создать электрический гиперкар

05 июня 2018

 Новости Jaguar

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 …плюс роботизация всех моделей Тест драйв
16 ноября 2018

Lada Xray Cross
"…плюс роботизация всех моделей"
Cadillac XT5 - cadillac xt5 2017 заокеанский ответ европейскому мейнстриму
Тест драйв
15 ноября 2018

Cadillac XT5
"Cadillac XT5: заокеанский ответ европейскому мейнстриму"
Audi A5 - audi a5 sportback 2017 как символ правильных автомобилей
Тест драйв
14 ноября 2018

Audi A5
"Audi A5 Sportback как символ правильных автомобилей"
Skoda Kodiaq - автопутешествие: skoda kodiaq 2017 медвежьей тропой
Автопутешествия
06 ноября 2018

Skoda Kodiaq
"Медвежьей тропой"

Написано новостей:

2 2 1 9 6