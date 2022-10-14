Jaguar представил классический C-Type

Компания Jaguar представила очередное пополнение линейки Continuation, в рамках которой воссоздаёт культовые спорткары из своего прошлого. На этот раз британцы собрали по оригинальным чертежам два родстера C-Type

Да, перед вами новый и одновременно старый автомобиль, то есть все запчасти здесь оригинальные, но изготовлены на современном оборудовании. Все Jaguar C-Type собирались вручную. Комплектуются родстеры оригинальными 3,4-литровыми «шестёрками» с тройными карбюраторами Weber, которые развивают 223 л.с.

К слову, модель C-Type знаковая для Jaguar. Во-первых, она принесла марке несколько побед в гонках «24 часа Ле-Мана». Во-вторых, с технической точки зрения спорткар был уникальным – он, к примеру, стал первым в мире спортивным автомобилем, где все тормоза были дисковыми.