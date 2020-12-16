Jaguar представил виртуальный спорткар

Английский производитель решил заняться покорением сетевых просторов и виртуальных трасс при помощи своего нового спорткара. Неужели на обычных дорогах стало тесно?

Вы думаете, что это чистая новинка? Нет! Спорткар является неким продолжением Vision Gran Turismo Coupe, разработанного в 2019 году. Виртуальное производство, виртуальные трассы… пластмассовый мир победил. Впрочем, мы отвлеклись, но на новинке действительно можно прокатиться, но только в игре Gran Turismo.

Самое забавное – увидеть пока новинку нельзя. Был опубликован только тизер, где спорткар проносится в ночной мгле, сверкая фарами. Даже двигатель нельзя послушать – ибо электрокар, хотя предыдущая разработка могла имитировать звук движка легендарного D-Type из середины пятидесятых.