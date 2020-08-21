Jaguar решил построить конкурента Tesla Model 3, иначе говоря, производитель готов совершить третью попытку закрепиться в сегменте относительно компактных премиальных седанов

Почему третью попытку? Да потому что в реку компактных премиальных седанов компания пыталась войти уже дважды. Первый раз случился в те давние времена, когда марка еще принадлежала концерну Ford. Тогда на базе Ford Mondeo был построен Jaguar X-Type, который не смог конкурировать с немецкими одноклассниками. Следующей попыткой стал Jaguar XE. Он был построен уже на собственной платформе и технически мало уступает таким автомобилям, как BMW 3-Series или Mercedes C-Class. Однако у XE оказался другой, неожиданный конкурент – Tesla Model 3.

Теперь новый руководитель Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре рассматривает вариант кардинального обновления марки с превращением ее в конкуренты в первую очередь «Тесле» и шведскому «Полестару». Компания готовит полностью электрического наследника флагманского Jaguar XJ, а также электрическую версию перспективного большого кроссовера J-Pace, который разделит платформу с другим будущем большим кроссовером под новым суб-брендом Road Rover. Также в компании хотят создать полностью электрического наследника XE, который стал бы близок к Tesla Model 3 по характеристикам, но превзошел бы ее по уровню премиума.