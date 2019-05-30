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30 май 2019

Jaguar снимет с производства флагманский седан XJ

Jaguar снимет с производства флагманский седан XJ
Автор фото: фирма-производитель

Выпуск флагманского седана Jaguar XJ завершится в середине лета. Ему на смену придет совершенно новая модель с полностью электрической силовой установкой

Последний автомобиль сойдет с конвейера предприятия в британском Солихалле 5 июня.  Стоит отметить, что Jaguar XJ нынешнего поколения (X351) выпускается с 2010 г., а последнее обновление модель претерпела в 2015 году. За девять лет британцы продали более 120 тыс. седанов XJ, однако, в последнее время продажи модели резко упали. К примеру, в Европе Jaguar XJ разошелся тиражом всего в 1099 автомобилей, а в США компания реализовала лишь чуть больше полутора тысяч машин.

Что касается преемника, то работу над ним компания Jaguar ведет уже несколько лет. Сообщается, что новый седан должен получить полностью электрическую силовую установку. По неофициальным данным, новинка получит четыре электромотора мощностью по 200 л. с. каждый и комплект аккумуляторов на 100 киловатт-часов. По своим динамическим характеристикам и запасу хода преемник XJ сможет составить конкуренцию, например, Tesla Model S и Porsche Taycan.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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