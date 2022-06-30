Jaguar выпустит сразу три новых электрических кроссовера к 2025 году

Компания Jaguar намерена переосмыслить свой модельный ряд к 2025 году: как пишет Autocar, британцы выведут на рынок сразу три электрических вседорожника разных классов. В некотором смыcле компания хочет конкурировать с такими сильными игроками, как Bentley

Все три автомобиля будут объединены одной модульной платформой, над которой уже идет активная работа. Надо сказать, что активное содействие в этом вопросе оказывают инженеры австрийской фирмы Magna. Сообщается, что в конструкции "тележки" будут активно применяться легкие сплавы и алюминий. Что касается самой архитектуры, то кроссоверы будут предлагаться как с одномоторными, так и с двухмоторными силовыми установками.

Если говорить о программном обеспечении, то здесь тоже все отдано на аутсорс - компании Nvidia, которая предоставит все необходимое оборудование.