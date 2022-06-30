Автомобильный портал Motorpage
30 июн 2022

Jaguar выпустит сразу три новых электрических кроссовера к 2025 году

Jaguar выпустит сразу три новых электрических кроссовера к 2025 году

Компания Jaguar намерена переосмыслить свой модельный ряд к 2025 году: как пишет Autocar, британцы выведут на рынок сразу три электрических вседорожника разных классов. В некотором смыcле компания хочет конкурировать с такими сильными игроками, как Bentley

Все три автомобиля будут объединены одной модульной платформой, над которой уже идет активная работа.  Надо сказать, что активное содействие в этом вопросе оказывают инженеры австрийской фирмы Magna.  Сообщается, что в конструкции "тележки" будут активно применяться легкие сплавы и алюминий. Что касается самой архитектуры, то кроссоверы будут предлагаться как с одномоторными, так и с двухмоторными силовыми установками.

Если говорить о программном обеспечении, то здесь тоже все отдано на аутсорс - компании Nvidia, которая предоставит все необходимое оборудование.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Jaguar разрабатывает свой последний спорткар с ДВС

20 июня 2022

Jaguar представил рестомод E-Type в честь юбилея английской королевы

07 июня 2022

Jaguar XE и XF получили спортивную версию

26 апреля 2022
Jaguar E-Type

Классический Jaguar E-Type модернизировали для участия в гонках

08 февраля 2022

Будущие электрические модели Jaguar поразят дизайном и роскошью

02 февраля 2022

Jaguar прекращает разработку новых автомобилей

02 декабря 2021

 Новости Jaguar

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

УАЗ 39099 - уаз 390995-04 «экспедиция» (2018) эмоциональная «гыка» Тест драйв
30 июня 2022

УАЗ 39099
"Эмоциональная «Гыка»"
Bentley Continental GT Speed - bentley continental gt speed convertible (2022) bentley continental gt speed convertible (2022) табун для аристократа
Тест драйв
26 июня 2022

Bentley Continental GT Speed
"Табун для аристократа"
Haval F7X - haval f7x (2020) «чёрной молнии подобный»
Тест драйв
22 июня 2022

Haval F7X
"«Чёрной молнии подобный»"
Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport - здесь вам не паркетник: mitsubishi pajero sport против isuzu mu-x
Сравнительный тест
18 июня 2022

Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport
"Здесь вам не паркетник"

Написано новостей:

3 0 9 2 7