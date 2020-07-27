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27 июл 2020

В Jaguar Land Rover придумали бесконтактный сенсорный экран

В Jaguar Land Rover придумали бесконтактный сенсорный экран
Автор фото: фирма-производитель

Инженеры Jaguar Land Rover изобрели бесконтактный сенсорный экран

Запатентованная технология, известная как прогнозируемое прикосновение, использует искусственный интеллект и сенсоры для определения цели пользователя на экране — будь то спутниковая навигация, изменение температуры в салоне или настройки медиасистемы. Инновационная система разработана совместно с инженерами Кембриджского университета.

Лабораторные и дорожные испытания показали, что технология прогнозируемого прикосновения может сократить усилия и время взаимодействия водителя с сенсорным экраном на 50%, а также ограничить распространение бактерий и вирусов.

Кроме того, такой сенсорный экран благодаря искусственному интеллекту способен с высокой вероятностью предугадать, что же хотел сделать человек. Для этого используется контекстная информация, в том числе профиль пользователя, дизайн интерфейса, условия окружающей среды и даже трекер глаз. В итоге система способна выяснить намерения пользователя, даже если он случайно нажал не туда, куда намеревался.

Представители марки сообщают, что новая технология находится в состоянии высокой степени готовности, но пока компания не рассказывает, на каких машинах и когда она может быть воплощена

При написании новости использовалась информация:
Drom

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