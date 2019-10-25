Автомобильный портал Motorpage
25 окт 2019

В Jaguar создали виртуальный суперкар

В Jaguar создали виртуальный суперкар
Автор фото: фирма-производитель

Концепт Jaguar Vision Gran Turismo обозначит доминирование марки на гоночных трассах, где вы будете ездить, не выходя из дома

Отметим сразу, виртуальный болид для сражений на арене видеоигры Gran Turismo Sport, но к его созданию инженеры подошли настолько серьезно, будто им пришлось строить настоящую машину. Цифровой гоночный автомобиль разработан британцами в содружестве с Polyphony Digital. И представляет собой этот концепт весьма эффектное сочетание черт классических спортивных "Ягуаров" и всех тех современных наработок в области электрической мобильности, которыми располагает марка.

Под очень низким и растянутым корпусом Jaguar Vision Gran Turismo спрятаны сразу три электромотора, которые по официальным данным развивают 1 005 л.с. и гигантские 1 200 Нм крутящего момента. Утверждается, что концепт весом 1 400 кг может ускориться до 100 км/ч меньше чем за 2 секунды, а его максимальная скорость в цифровой реальности составит 320 км/ч. 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace превратили в беспилотник

24 октября 2019
Jaguar I-Pace SVR

В Jaguar подтвердили выпуск «заряженного» I-Pace

25 сентября 2019
Jaguar F-Pace

Обновленный Jaguar F-Pace заметили на тестах

13 сентября 2019

На премьере Defender презентовали новый Jaguar XJ

11 сентября 2019
Jaguar I-Pace 2019

Компании Jaguar не нравится слово «автомобиль»

15 августа 2019
Jaguar E-Type Low-Drag Coupe 1962

Американцы воскресят уникальный Jaguar E-Type

12 августа 2019

 Новости Jaguar

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace - jaguar e-pace, f-pace и i-pace: кроссоверы, которые гуляют сами по себе Сравнительный тест
25 октября 2019

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace
"Кроссоверы, которые гуляют сами по себе"
Hyundai Elantra - hyundai elantra 2019 вектор моды
Тест драйв
23 октября 2019

Hyundai Elantra
"Вектор моды"
Subaru Outback - тест-драйв subaru outback 2018: "для разнообразия"
Тест драйв
21 октября 2019

Subaru Outback
"Тест-драйв Subaru Outback: "Для разнообразия""
Volkswagen Passat - volkswagen passat 2015 вид спереди
Тест драйв
18 октября 2019

Volkswagen Passat
"Проверен электроникой"

Написано новостей:

2 4 5 0 7