В Jaguar создали виртуальный суперкар

Концепт Jaguar Vision Gran Turismo обозначит доминирование марки на гоночных трассах, где вы будете ездить, не выходя из дома

Отметим сразу, виртуальный болид для сражений на арене видеоигры Gran Turismo Sport, но к его созданию инженеры подошли настолько серьезно, будто им пришлось строить настоящую машину. Цифровой гоночный автомобиль разработан британцами в содружестве с Polyphony Digital. И представляет собой этот концепт весьма эффектное сочетание черт классических спортивных "Ягуаров" и всех тех современных наработок в области электрической мобильности, которыми располагает марка.

Под очень низким и растянутым корпусом Jaguar Vision Gran Turismo спрятаны сразу три электромотора, которые по официальным данным развивают 1 005 л.с. и гигантские 1 200 Нм крутящего момента. Утверждается, что концепт весом 1 400 кг может ускориться до 100 км/ч меньше чем за 2 секунды, а его максимальная скорость в цифровой реальности составит 320 км/ч.