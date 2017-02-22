Новая модель Jaguar XE - Тянем-потянем

Удлиненное исполнение седана Jaguar XE удовлетворяет спрос на такие машины в Китае

По сравнению со стандартным Jaguar XE длина модели XEL увеличена на 116 мм, колесная база прибавила 100 мм, высота выросла на 13 мм, а ширина не изменилась. После такого удлинения стали массивнее задние двери, их конфигурация была изменена, дверные проемы получились шире. Других внешних отличий новое исполнение не получило. Для «стретча» предусмотрены 2-литровые бензиновые турбомоторы семейства Ingenium с отдачей 200 и 250 л.с., а также топовый 3-литровый 380-сильный бензиновый агрегат. Все двигатели работают в связке с 8-диапазонным «автоматом». Привод может быть задним или полным. В списке оснащения среди прочего – панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль. Новинка, ориентированная на китайский и другие азиатские рынки, появится в продаже в декабре текущего года.