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ноя 2017

Новая модель Jaguar XE - Тянем-потянем

Новый Jaguar XE - Jaguar XFL 2017 Тянем-потянем
Удлиненное исполнение седана Jaguar XE удовлетворяет спрос на такие машины в Китае

По сравнению со стандартным Jaguar XE длина модели XEL увеличена на 116 мм, колесная база прибавила 100 мм, высота выросла на 13 мм, а ширина не изменилась. После такого удлинения стали массивнее задние двери, их конфигурация была изменена, дверные проемы получились шире. Других внешних отличий новое исполнение не получило. Для «стретча» предусмотрены 2-литровые бензиновые турбомоторы семейства Ingenium с отдачей 200 и 250 л.с., а также топовый 3-литровый 380-сильный бензиновый агрегат. Все двигатели работают в связке с 8-диапазонным «автоматом». Привод может быть задним или полным. В списке оснащения среди прочего – панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль. Новинка, ориентированная на китайский и другие азиатские рынки, появится в продаже в декабре текущего года.

Фото Jaguar XE

  • Jaguar XE 2015 Алюминиевый воин
  • Jaguar XE 2015 вид спереди
  • Jaguar XE 2015 вид спереди сбоку
  • Jaguar XE 2015 вид сбоку
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Jaguar XE

Jaguar XE
Тест-драйвов
2
Двигателей
5
Комлектаций
9
Поколение
I
Цены
от 2 289 000
до 3 766 000
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