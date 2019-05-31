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31 май 2019

В Россию приехал обновленный Jaguar XE

В Россию приехал обновленный Jaguar XE
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar начала принимать в России заказы на обновленный седан XE. Отметим, что в базовой комплектации седан подешевел на 117 тысяч рублей, и теперь его начальная цена составляет 2 844 000 рублей

Как отличить  рестайлинговый  седан от предшественника? Достаточно взглянуть на переднюю часть, где появились новые бампера и LED-фары с измененным рисунком, которые входят в стандартное оснащение. К слову, сюда же можно отнести  сиденья с кожаной обивкой и электрорегулировками, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида, а также 18-дюймовые колеса. За доплату можно получить медиакомплекс Touch Pro Duo , который дебютировал на электрическом I-Pace и систему Smart Setting, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически настраивает кресла, зеркала и меняет настройки климатической установки.

Что касается технической составляющей, то рестайлинговый XE можно заказать с двухлитровым дизелем  на 180 лошадиных сил или бензиновыми турбомоторами мощностью 249 и 300 лошадиных сил. Коробка — безальтернативный восьмидиапазонный «автомат». Привод может быть как задним, так и полным.

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