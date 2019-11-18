Обновленный Jaguar XE «допрыгнул» до России

Компания Jaguar объявила о старте российских продаж обновленного седана XE. Автомобиль получил изменения, как во внешности, так и в технической составляющей

После рестайлинга автомобиль получил новые бамперы, радиаторную решетку в стиле I-Pace, 18-дюймовые диски и светодиодную оптику в базовых версиях. В салоне появились новые опциии, такие как: устройство для беспроводной зарядки смартфона, новая мультимедийная система Touch Pro Duo с двумя сенсорными дисплеями и зеркало заднего вида с технологией ClearSight, которое трансформируется в видеоэкран высокого разрешения.

Линейка двигателей обновленного седана существенно изменилась— из нее исчезли компрессорные трехлитровые моторы V6. Теперь доступны только двухлитровые бензиновые двигатели мощностью 249 л. с. и 300 л. с., а также дизельный мотор мощностью 180 сил. Агрегаты работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Рестайлинговый XE, как и его предшественник, доступен в версиях с задним или полным приводом.