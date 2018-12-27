Jaguar выводит на тесты обновленный XE

По предварительной информации автомобиль представят на автосалоне в Женеве. Английская новинка должна стать конкурентом для Audi A4, Alfa Romeo Giulia и новой BMW 3 Series

Интересно, что в объективы шпионов попал автомобиль чуть ли не полностью затянутый в камуфляжную пленку, что говорит о масштабном обновлении дизайна модели, однако зарубежные издания заявляют, что внешние изменения будут куда скромнее. Хотя уже сейчас можно сказать, что автомобиль получит некоторые решения, которые применяются на I-Pace. Речь идет о новых бамперах и видоизмененной оптики.

К сожалению, нет информации о том, какой силовой агрегат располагается под капотом нового XE. Вероятно, автомобиль получит двухлитровую бензиновую «турбочетверку» мощностью в 300 лошадиных сил, которая устанавливается на недавно представленной модификации 300 Sport текущего поколения седана XE. От неё же новый автомобиль может получить и систему полного привода.