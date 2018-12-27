Автомобильный портал Motorpage
27 дек 2018

Jaguar выводит на тесты обновленный XE

Jaguar выводит на тесты обновленный XE

По предварительной информации автомобиль представят на автосалоне в Женеве. Английская новинка должна стать конкурентом для Audi A4, Alfa Romeo Giulia и новой BMW 3 Series

Интересно,  что в объективы шпионов попал автомобиль чуть ли не полностью затянутый в камуфляжную пленку, что говорит о масштабном  обновлении дизайна модели, однако зарубежные издания заявляют, что внешние изменения будут куда скромнее. Хотя уже сейчас можно сказать, что автомобиль получит некоторые решения, которые применяются на I-Pace. Речь идет о новых бамперах и видоизмененной оптики.

К сожалению, нет информации о том, какой силовой агрегат располагается под капотом нового XE. Вероятно, автомобиль получит двухлитровую бензиновую «турбочетверку» мощностью в 300 лошадиных сил, которая устанавливается на недавно представленной модификации 300 Sport текущего поколения седана  XE. От неё же новый автомобиль может получить и систему полного привода.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jaguar XEL

Jaguar растянул седан XE

12 октября 2017
Jaguar XE

Jaguar XE не получит версию универсал

18 сентября 2017
Jaguar XE SV Project 8

Jaguar представил экстремальный вариант седана XE

28 июня 2017
Jaguar XE SVO Project 8 2017

Jaguar XE получит новую топ-версию

26 мая 2017

Jaguar начал работу над «заряженным» седаном XE

22 февраля 2017
Jaguar XE 2016

Jaguar XE получил максимальный рейтинг в тестах Euro NCAP

20 января 2016

 Новости Jaguar XE

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 европейское турне Тест драйв
26 декабря 2018

Haval H2
"Европейское турне Haval H2"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2017 справился с работой над ошибками
Тест драйв
21 декабря 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот» справился с работой над ошибками"
Mitsubishi Outlander - как mitsubishi outlander 2018 помог нам натрясти… кедровых шишек
Тест драйв
18 декабря 2018

Mitsubishi Outlander
"Как Mitsubishi Outlander помог нам натрясти… кедровых шишек"
Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class - сравнительный тест audi a7 sportback 55 tfsi quattro 2018 и mercedes-benz cls 450 4matic 2019 : победа формы над содержанием
Сравнительный тест
14 декабря 2018

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class
"Audi A7 и Mercedes-Benz CLS: победа формы над содержанием"

Написано новостей:

2 2 4 8 5