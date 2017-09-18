В компании Jaguar не собираются делать грузопассажирскую версию седана XE, которая могла бы получить традиционную приставку Sportbrake к индексу. Создание такой модели было бы нерентабельным.

Об этом заявил шеф-дизайнер компании Ян Калумм. По его словам в этом сегменте очень обострена конкуренция между Audi A4 Avant, BMW 3-й серии Touring и Mercedes-Benz C-класса T-Model.

«Рынок спортуниверсалов статичен. С точки зрения продаж XE Sportbrake очень сложная модель», — заявил Каллум в интервью британскому Autocar на автосалоне во Франкфурте. Правда, стоит напомнить, что когда-то Каллум заявил, что и XF в новом поколении не получит версии Sportbrake, но вскоре начал опровергать собственные слова.

Каллум говорит, что Jaguar сосредоточится на высокодоходном сегменте кроссоверов. Компания уже вывела на рынок F-Pace и E-Pace, готовится к выпуску I-Pace, но шеф-дизайнер бренда намекнул, что речь может идти еще об одной модели «с собственным уникальным и неповторимым дизайном».