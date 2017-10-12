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12 окт 2017

Jaguar растянул седан XE

Jaguar растянул седан XE
Автор фото: фирма-производитель

Китайцы обожают престижные автомобили. И чем он длиннее, тем престижнее. Особым уважением здесь пользуются удлиненные версии стандартных моделей с растянутой базой. Все премиальные производители здесь имеют такие версии седанов, причем не только представительских, но и небольших.

Таков и Jaguar XEL, который будут собирать в Китае на СП Chery-Jaguar Land Rover. Колесная база у машины по сравнению с европейским вариантом выросла на 100 мм (до 2935 мм), на столько же шире стали задние двери. Для местного рынка седан будет оснащаться 2-литровым бензиновым турбодвигателем семейства Ingenium мощностью 200 и 250 л.с. Кроме того, будет доступен 2-литровый V6 мощностью 380 л.с.

Седан Jaguar XEL станет четвертую моделью, сборку которой освоит СП в Китае. Кроме него здесь собирают Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport и удлиненный вариант седана XF (XFL).
 

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При написании новости использовалась информация:
Jaguar Land Rover

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