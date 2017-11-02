Новое поколение Jeep Wrangler - Верен себе

Легендарный внедорожник Jeep Wrangler нового поколения сохранил верность корпоративным принципам, прибавив в технологичности

На первый взгляд Wrangler нового поколения внешне не сильно отличается от предшественника. Главные дизайнерские новшества – это пересмотренная оптика со светодиодными ходовыми огнями и указатели поворота на кромках передних крыльев. Однако опытный взгляд отметит, что кузов стал более обтекаемым, что связано с изменением угла наклона ветрового стекла и плавными обводами кузова. Автомобиль, как и прежде, предложат в 3- и 5-дверной модификациях, с мягкой и жесткой крышей, откидным лобовым стеклом и съемными внешними панелями. В то же время Wrangler стал легче за счет широкого применения алюминия, при этом сохранив рамную конструкцию кузова и зависимые подвески. В моторную линейку войдут модернизированный бензиновый 3,6-литровый V6 Pentastar и новая 2-литровая «турбочетверка» Hurricane. Позже моторная гамма пополнится 3-литровым турбодизелем. Информация об отдаче новых силовых агрегатов пока не разглашается. В качестве трансмиссий предложат 6-ступенчатую «механику» и 8-диапазонный «автомат». Базовая полноприводная версия получит механическую блокировку дифференциалов, а топовое исполнение – вариант с автоматическим подключением передней оси.