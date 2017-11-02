Автомобильный портал Motorpage
дек 2017

Новое поколение Jeep Wrangler - Верен себе

Новый Jeep Wrangler - Jeep Wrangler Unlimited 2018 Верен себе
Легендарный внедорожник Jeep Wrangler нового поколения сохранил верность корпоративным принципам, прибавив в технологичности

На первый взгляд Wrangler нового поколения внешне не сильно отличается от предшественника. Главные дизайнерские новшества – это пересмотренная оптика со светодиодными ходовыми огнями и указатели поворота на кромках передних крыльев. Однако опытный взгляд отметит, что кузов стал более обтекаемым, что связано с изменением угла наклона ветрового стекла и плавными обводами кузова. Автомобиль, как и прежде, предложат в 3- и 5-дверной модификациях, с мягкой и жесткой крышей, откидным лобовым стеклом и съемными внешними панелями. В то же время Wrangler стал легче за счет широкого применения алюминия, при этом сохранив рамную конструкцию кузова и зависимые подвески. В моторную линейку войдут модернизированный бензиновый 3,6-литровый V6 Pentastar и новая 2-литровая «турбочетверка» Hurricane. Позже моторная гамма пополнится 3-литровым турбодизелем. Информация об отдаче новых силовых агрегатов пока не разглашается. В качестве трансмиссий предложат 6-ступенчатую «механику» и 8-диапазонный «автомат». Базовая полноприводная версия получит механическую блокировку дифференциалов, а топовое исполнение – вариант с автоматическим подключением передней оси.

Фото Jeep Wrangler

  • Jeep Wrangler Unlimited 2018 Верен себе
  • Jeep Wrangler 2018 вид спереди сбоку
  • Jeep Wrangler 2018 салон
  • Jeep Wrangler Unlimited 2018 вид спереди
Больше фотографий в нашей галерее

Посмотреть в каталоге:

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler
Тест-драйвов
7
Двигателей
3
Комлектаций
6
Поколение
III
Подробнее про Jeep Wrangler

Последние новости

...
Jeep Wrangler

Jeep Wrangler получит гибридную версию

01 декабря 2017
Jeep Wrangler

Jeep представил новое поколение Wrangler

30 ноября 2017
Jeep Wrangler

Пикап Jeep Wrangler получит съемный мягкий верх

27 ноября 2017
Jeep Wrangler

Рассекречен интерьер нового Jeep Wrangler

09 ноября 2017
Jeep Wrangler

Jeep показал новый Wrangler

02 ноября 2017

 Новости Jeep Wrangler

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

2 0 3 8 3