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6 дек 2021

Jeep сдается и оставляет в Европе лишь гибридные версии Wrangler

Jeep сдается и оставляет в Европе лишь гибридные версии Wrangler
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeep официально объявила, что со сменой модельного года внедорожники Wrangler будут доступны в Европе только с гибридной силовой установкой. Причина – мощные атмосферные двигатели не укладываются в современные экологические стандарты

Гибридный Jeep Wrangler- это двухлитровый четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом, который развивает 380 лошадиных сил, а также два электрических двигателя, которые подключаются в момент интенсивных разгонов. Отметим, что в такой конфигурации внедорожник получается сравнительно быстрым. Разгон до сотни занимает шесть с половиной секунд.

Любопытно, что будущие европейские Wrangler будут отличаться и опциональным оборудованием.  Так, например, внедорожник можно будет оснастить новым лобовым стеклом от производителя стеклянных панелей для гаджетов Gorilla Glass — оно легче и прочнее стандартного, а также втрое устойчивее к возможным повреждениям.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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