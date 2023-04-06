Представлен обновленный Jeep Wrangler

Культовый Jeep Wrangler прошёл через плановое обновление в середине жизненного цикла. Кардинальных изменений здесь не произошло

Во-первых, все силовые установки остались прежними. То есть под капотом здесь находится либо двухлитровый турбированный агрегат (274 лошадиные силы), либо 3.6-литровый «атмосферник» на 289 лошадиных сил. Оба мотора работают в паре с «механикой» или 8-ступенчатой автоматической коробкой. Есть и самая мощная версия Rubicon, где установлен шестилитровый V8 на 477 лошадиных сил.

Что же изменилось? Внешность и интерьер. На машины установили новую решетку радиатора и новые колесные диски, также убрали классическую антенну. В салоне же единственным приобретением стал дисплей медиасистемы диагональю 12,3 дюйма.