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3 июн 2022

Jeep Wrangler провалил краш-тесты

Jeep Wrangler провалил краш-тесты

Специалисты Американского страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) провели краш-тест четырехдверного Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Два года назад внедорожник проходил аналогичное испытание, где выступил далеко не лучшим образом

Да, в 2020 году, автомобиль попросту перевернулся  при фронтальном ударе, тогда представители марки официально заявили, что доработают машину. Однако, текущие тесты показали, что либо работа не была проведена вовсе, либо она оказалась недостаточной.

Wrangler снова перевернулся на бок, причем на том же самом испытании - фронтальный удар о несминаемый барьер на скорости в 60 километров в час. Кроме того в ходе испытания специалисты зафиксировали значительные перегрузки в области левой ноги водителя, а также отметили, что комбинированная боковая подушка безопасности для головы и туловища не сработала во время столкновения.

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